Директора и соучредителя алтайской компании "Полезные продукты" обвиняют в неуплате налогов

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Директора и соучредителя компании "Полезные продукты" обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Сумма неоплаченного НДС составила более 44 млн рублей, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

По данным следствия, с 2014 по 2016 год компания "Полезные Продукты", основной вид деятельности которой — производство готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для приготовления, применяла общий режим налогообложения.

— Обвиняемые, не желая выплачивать в бюджет налог на добавленную стоимость, придумали схему, согласно которой подыскали фиктивные организации, не осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность, с которыми заключали договоры о якобы поставке Обществу сырья для производства пищевых продуктов, — сообщает ведомство.

Затем злоумышленники предоставляли  декларации, содержащие недостоверные сведения о сумме налога, подлежащего вычету. Сумма неуплаченного НДС в бюджет превысила 44 млн рублей. Это является особо крупным размером.

Расследование уголовного дела продолжается.


 

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