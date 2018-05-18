Директора и соучредителя алтайской компании "Полезные продукты" обвиняют в неуплате налогов

По данным следствия, с 2014 по 2016 год компания "Полезные Продукты", основной вид деятельности которой — производство готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для приготовления, применяла общий режим налогообложения.

— Обвиняемые, не желая выплачивать в бюджет налог на добавленную стоимость, придумали схему, согласно которой подыскали фиктивные организации, не осуществляющие финансово-хозяйственную деятельность, с которыми заключали договоры о якобы поставке Обществу сырья для производства пищевых продуктов, — сообщает ведомство.

Затем злоумышленники предоставляли декларации, содержащие недостоверные сведения о сумме налога, подлежащего вычету. Сумма неуплаченного НДС в бюджет превысила 44 млн рублей. Это является особо крупным размером.

Расследование уголовного дела продолжается.



