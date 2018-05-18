У алтайского бизнесмена за долги арестовали украшения на 3,5 млн рублей

Судебные приставы наложили арест на золотые украшения бизнесмена-должника. Ориентировочная стоимость драгоценностей превышает 3,5 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Республике Алтай.
В ведомстве отмечают, что возбудили исполнительное производство. Арест наложили на 242 изделия из драгоценного металла. Это кольца, серьги, браслеты и цепи.
— Кроме того, была произведена опись арестованного имущества и установлена начальная цена его продажи, — сообщают в ведомстве.
Как только истечет срок обжалования постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на имущество должника, драгоценности передадут на торги.
Напомним, недавно в Республике Алтай из торгового дома украли больше 400 украшений на 4 млн рублей.
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