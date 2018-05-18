У алтайского бизнесмена за долги арестовали украшения на 3,5 млн рублей

В ведомстве отмечают, что возбудили исполнительное производство. Арест наложили на 242 изделия из драгоценного металла. Это кольца, серьги, браслеты и цепи.

— Кроме того, была произведена опись арестованного имущества и установлена начальная цена его продажи, — сообщают в ведомстве.

Как только истечет срок обжалования постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на имущество должника, драгоценности передадут на торги.

Напомним, недавно в Республике Алтай из торгового дома украли больше 400 украшений на 4 млн рублей.