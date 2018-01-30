В забое шахты уральского рудника найден гигантский изумруд

На Урале найден гигантский изумруд. Фото: ambercombine.ru. На Урале найден гигантский изумруд. Фото: ambercombine.ru. На Урале найден гигантский изумруд. Фото: ambercombine.ru.

Кристалл вовремя заметили бригадир очистного забоя и заместитель главного геолога и подняли на поверхность, тем самым сохранив его в первозданном виде.

Специалисты считают, что это далеко не последний редкий камень, поднятый из шахты Малышевского рудника.

Малышевское месторождение известно во всем мире уникальными находками. Самый большой кристалл, найденный до этого на малышевском месторождении, получил название "Президент". Названный в честь первого Президента РФ Бориса Ельцина, камень весил 1200 граммов. Камень, оцененный специалистами Уральской горной академии в 1,2 миллиона долларов, хранится сегодня в коллекции Гохрана РФ.

Найденному изумруду название пока не выбрали.

Рабочие, нашедшие на Урале огромный изумруд, вместе получили 250 тысяч рублей премии, сообщает РИА Новости.



"Поощрительную премию в размере 250 тысяч рублей они уже получили", — сообщил директор ОП "Малышева" Евгений Василевский, чьи сотрудники обнаружили камень.

Справка

*ОП "Малышева" — единственное в России предприятие по промышленной добыче изумрудов и бериллов. Она ведется на крупнейшем в Евразии Малышевском месторождении изумрудов, на котором также добываются хризобериллы, александриты, фенакит, флогопит, литий, рубидий и цезий. В 2017 году сообщалось, что на руднике каждый день добывают в среднем 1,5 кг изумрудов, 30 кг бериллов и 100 г александритов.

В сентябре 2017 года "Ростех" решил преобразовать подразделение Калининградского янтарного комбината ОП "Малышева" в самостоятельную компанию — АО "Мариинский прииск". В развитие новой компании будет инвестировано более 5 млрд.рублей.

** Гохран — федеральное казенное учреждение "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации".