Золотой дождь: в Якутии собирают драгоценные слитки, выпавшие из грузового Ан-12

Грузовой Ан-12 новосибирской авиакомпании "Нимбус" вылетел из аэропорта Якутска и почти сразу потерял несколько частей фюзеляжа. Самолету вырвало воздушным потоком створку грузового люка, пишет "Интерфакс". Экипаж принял решение о посадке и приземлился в аэропорту посёлка Магана.
Самолёт перевозил 9 тонн золота. Большая часть груза вывалилась из самолёта во время аварии, сообщает телеграм-канал Mash. Драгоценный металл пытаются собрать на взлётной полосе и её окрестностях.
Пока удалось найти 172 слитка (они высыпались на взлетно-посадочную полосу аэропорта), каждый из которых весит 20 кг, сообщается в паблике АСТ54. Большая часть где-то на полях в округе.
Всего на борту находилось золота на 21,6 миллиарда рублей.
Воздушное судно перевозило золото из Чукотки, с одного из крупнейших на Дальнем Востоке рудников "Купол".
Воздушное судно следовало по маршруту рудник Купол — Красноярск, а в столице республики остановилось для дозаправки, сообщает ysia.ru. На борту находилось пять человек. Жертв и пострадавших нет.
"Самолет к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. После того, как самолет перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно- техническое обслуживание воздушного судна. Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Якутска.
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