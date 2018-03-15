Золотой дождь: в Якутии собирают драгоценные слитки, выпавшие из грузового Ан-12

Самолёт перевозил 9 тонн золота. Большая часть груза вывалилась из самолёта во время аварии, сообщает телеграм-канал Mash. Драгоценный металл пытаются собрать на взлётной полосе и её окрестностях.

Пока удалось найти 172 слитка (они высыпались на взлетно-посадочную полосу аэропорта), каждый из которых весит 20 кг, сообщается в паблике АСТ54. Большая часть где-то на полях в округе.

Всего на борту находилось золота на 21,6 миллиарда рублей.

Воздушное судно перевозило золото из Чукотки, с одного из крупнейших на Дальнем Востоке рудников "Купол".

Воздушное судно следовало по маршруту рудник Купол — Красноярск, а в столице республики остановилось для дозаправки, сообщает ysia.ru. На борту находилось пять человек. Жертв и пострадавших нет.

"Самолет к полету готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. После того, как самолет перед вылетом был ими проверен, они заполнили карту-наряд на оперативно- техническое обслуживание воздушного судна. Согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету", — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Якутска.