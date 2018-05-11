Директора филиала паспортно-визового сервиса на Алтае обвиняют в мошенничестве

Директора филиала паспортно-визового сервиса МВД России в Алтайском крае обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он украл 1,7 млн рублей, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, "Паспортно-визовый сервис" заключает договоры по оформлению документов в сфере миграции, например, заявления о выдаче и утрате паспорта. Юридические фирмы, заключившие агентские договоры, с сервисом оказывают услуги за деньги.
Обвиняемый придумал мошенническую схему. Введенные в заблуждение сотрудники фирм на основании его указаний делали фиктивные документы. В них объемы и стоимость услуг значительно занижались. По данным ведомства, директор филиала похитил более более 1,7 млн рублей.
На имущество обвиняемого наложили арест на 3 млн рублей. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
Следователи не называет имя обвиняемого. На сайте директором "Паспортно-визового сервиса" МВД России в Алтайском крае указан Дмитрий Музалевский.
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