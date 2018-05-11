Директора филиала паспортно-визового сервиса на Алтае обвиняют в мошенничестве

По данным следствия, "Паспортно-визовый сервис" заключает договоры по оформлению документов в сфере миграции, например, заявления о выдаче и утрате паспорта. Юридические фирмы, заключившие агентские договоры, с сервисом оказывают услуги за деньги.

Обвиняемый придумал мошенническую схему. Введенные в заблуждение сотрудники фирм на основании его указаний делали фиктивные документы. В них объемы и стоимость услуг значительно занижались. По данным ведомства, директор филиала похитил более более 1,7 млн рублей.

На имущество обвиняемого наложили арест на 3 млн рублей. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Следователи не называет имя обвиняемого. На сайте директором "Паспортно-визового сервиса" МВД России в Алтайском крае указан Дмитрий Музалевский.