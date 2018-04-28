В Бийске арестовали руководителей двух предприятий

По данным издания, предприятие "Сибприбормаш" в рамках инвестиционного проекта заключило контракт с "Алтайской строительной компанией" по утилизации промышленных отходов на специализированном полигоне. Исполнителем этого контракта была организация "Полипром". Однако деньги на надлежащую перевозку химикатов тратить не стали.

Вещества вывезли с предприятия и отгрузили на территории промышленной зоны в Бийске. Ущерб, нанесенный экологии, составил несколько миллионов рублей.

Уголовное дело возбудили по материалам управления ФСБ России по Алтайскому краю. Расследование продолжается.