В Бийске арестовали руководителей двух предприятий

В Бийске арестовали руководителей двух организаций — "Алтайской строительной компании" и "Полипром". Им предъявили обвинение в мошенничестве, а также незаконной утилизации опасных отходов, пишет "Бийский рабочий".
По данным издания, предприятие "Сибприбормаш" в рамках инвестиционного проекта заключило контракт с "Алтайской строительной компанией" по утилизации промышленных отходов на специализированном полигоне. Исполнителем этого контракта была организация "Полипром". Однако деньги на надлежащую перевозку химикатов тратить не стали.
Вещества вывезли с предприятия и отгрузили на территории промышленной зоны в Бийске. Ущерб, нанесенный экологии, составил несколько миллионов рублей.
Уголовное дело возбудили по материалам управления ФСБ России по Алтайскому краю. Расследование продолжается.
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