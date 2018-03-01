Путин опять пообещал спасти озеро на Алтае

Вчера, 20:30.
Жизнь

1 марта Владимир Путин огласил президентское послание Федеральному собранию. В своей речи он затронул и проблемы экологи. В частности, Владимир Путин заявил, что будет реализован проект по сохранению уникального Телецкого озера на Алтае.

"Парад парусов" на Телецком озере. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника.
Телецкое озеро. Фото: Наталья Лапина. altapress.ru
Вид на Телецкое озеро с горы Чичелган. Фото: google.com/maps.
Барнаульские дайверы провели экологический рейд на Телецком озере. Фото: Татьяна Клименко.
Телецкое озеро полностью покрылось льдом. Фото: www.instagram.com/maricheva_olga17.
Телецкое озеро. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/saprykina_yuliya.
Телецкое озеро полностью покрылось льдом. Фото: www.instagram.com/usadbalilia04.
Красоты Телецкого озера. Фото: Роман Воробьев в altzapovednik.ru.
Телецкое озеро. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/love_jorney.
Телецкое озеро. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/sonkazolotayaru4ka.
Заледеневшая ёлочка. Телецкое озеро. Фото: Светлана Казина www.instagram.com/svetlana_kazina.
Удивительный лёд Телецкого озера. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/sergeiozero.
Ледяная рыба. Телецкое озеро. Фото: www.instagram.com/densolo.photo.
"Парад парусов" на Телецком озере. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника.

Владимир Путин,
президент РФ:

— Будут реализованы проекты по сохранению уникальных природных систем Байкала, Телецкого озера, а также всего Волжского бассейна, что прямо повлияет на улучшение качества жизни почти половины населения России.

Интересно, что в предыдущем своем послании, которое было озвучено 1 декабря 2016 года, Путин также требовал спасти Телецкое озеро.

Владимир Путин,
президент РФ:

— Следующий, 2017 год объявлен Годом экологии. Поручаю Правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга, Байкал, Телецкое озеро на Алтае.

Напомним, что в  то время, что Телецкому озеру угрожало возможное открытие в его окрестностях золотодобычи с применением ядохимикатов.  Компания "Алтайская корона" намерена на реке Чуря организовать добычу и переработку золота с цианидом натрия.

Местные жители и представители биосферного заповедника выступили против этой идеи и написали письма с просьбой не допустить подобных работ. Под обращением Путину по этому поводу подписались более 1,5 тыс. человек из 10 близлежащих сел.

А уже в этом году алтайские активисты-экологи провели пикетирование здания полпреда президента в Новосибирске, требуя повлиять на ситуацию с вырубкой лесов вокруг Телецкого озера. Позже дом одного из пикетчиков сожгли неизвестные.

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