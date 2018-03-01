Путин опять пообещал спасти озеро на Алтае

1 марта Владимир Путин огласил президентское послание Федеральному собранию. В своей речи он затронул и проблемы экологи. В частности, Владимир Путин заявил, что будет реализован проект по сохранению уникального Телецкого озера на Алтае.
Владимир Путин,
президент РФ:
— Будут реализованы проекты по сохранению уникальных природных систем Байкала, Телецкого озера, а также всего Волжского бассейна, что прямо повлияет на улучшение качества жизни почти половины населения России.
Интересно, что в предыдущем своем послании, которое было озвучено 1 декабря 2016 года, Путин также требовал спасти Телецкое озеро.
Владимир Путин,
президент РФ:
— Следующий, 2017 год объявлен Годом экологии. Поручаю Правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга, Байкал, Телецкое озеро на Алтае.
Напомним, что в то время, что Телецкому озеру угрожало возможное открытие в его окрестностях золотодобычи с применением ядохимикатов. Компания "Алтайская корона" намерена на реке Чуря организовать добычу и переработку золота с цианидом натрия.
Местные жители и представители биосферного заповедника выступили против этой идеи и написали письма с просьбой не допустить подобных работ. Под обращением Путину по этому поводу подписались более 1,5 тыс. человек из 10 близлежащих сел.
А уже в этом году алтайские активисты-экологи провели пикетирование здания полпреда президента в Новосибирске, требуя повлиять на ситуацию с вырубкой лесов вокруг Телецкого озера. Позже дом одного из пикетчиков сожгли неизвестные.
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