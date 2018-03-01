Путин опять пообещал спасти озеро на Алтае

"Парад парусов" на Телецком озере. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника. Телецкое озеро. Фото: Наталья Лапина. altapress.ru Вид на Телецкое озеро с горы Чичелган. Фото: google.com/maps. Барнаульские дайверы провели экологический рейд на Телецком озере. Фото: Татьяна Клименко. Телецкое озеро полностью покрылось льдом. Фото: www.instagram.com/maricheva_olga17. Телецкое озеро. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/saprykina_yuliya. Телецкое озеро полностью покрылось льдом. Фото: www.instagram.com/usadbalilia04. Красоты Телецкого озера. Фото: Роман Воробьев в altzapovednik.ru. Телецкое озеро. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/love_jorney. Телецкое озеро. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/sonkazolotayaru4ka. Заледеневшая ёлочка. Телецкое озеро. Фото: Светлана Казина www.instagram.com/svetlana_kazina. Удивительный лёд Телецкого озера. Январь 2018 года. Фото: www.instagram.com/sergeiozero. Ледяная рыба. Телецкое озеро. Фото: www.instagram.com/densolo.photo. "Парад парусов" на Телецком озере. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника.

Владимир Путин,

президент РФ:

— Будут реализованы проекты по сохранению уникальных природных систем Байкала, Телецкого озера, а также всего Волжского бассейна, что прямо повлияет на улучшение качества жизни почти половины населения России.

Интересно, что в предыдущем своем послании, которое было озвучено 1 декабря 2016 года, Путин также требовал спасти Телецкое озеро.

Владимир Путин,

президент РФ:

— Следующий, 2017 год объявлен Годом экологии. Поручаю Правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга, Байкал, Телецкое озеро на Алтае.

Напомним, что в то время, что Телецкому озеру угрожало возможное открытие в его окрестностях золотодобычи с применением ядохимикатов. Компания "Алтайская корона" намерена на реке Чуря организовать добычу и переработку золота с цианидом натрия.

Местные жители и представители биосферного заповедника выступили против этой идеи и написали письма с просьбой не допустить подобных работ. Под обращением Путину по этому поводу подписались более 1,5 тыс. человек из 10 близлежащих сел.

А уже в этом году алтайские активисты-экологи провели пикетирование здания полпреда президента в Новосибирске, требуя повлиять на ситуацию с вырубкой лесов вокруг Телецкого озера. Позже дом одного из пикетчиков сожгли неизвестные.