Зачем в Новосибирске провели акцию против вырубки леса китайцами на Алтае

Обратились к полномочному представителю президента Сергею Меняйло с просьбой о создании вокруг Телецкого озера 100-километровой буферной зоны радиусом 100 км, где будет запрещена рубка леса. Подобные ограничения действуют на Байкале.

Сам пикет был одиночным, у здания полпреда стоял житель Турочака, а вместе с ним в Новосибирск приехали еще шестеро активистов. Люди возмущаются тем, что лес валят у туристической зоны из-за "дырок" в законодательстве.

Протестующие объясняют, что некоторые сельхозпроизводители берут участки леса якобы для того, чтобы разбить на их месте пашни. Но, по мнению активистов, их цель — древесина.

Например, по данным "Новостей Горного Алтая" в Чойском районе фирма "Агроснаб", получила 20 тысяч га бывших сельхозугодий, на которых растет лес, и "Агроснаб" его рубит.

В Турочакском районе подобных площадей больше, и все они принадлежат разным людям. Интернет-издание сообщает большинство участков, на которых производилась рубка деревьев в Турочакском районе, напрямую или опосредованно принадлежат предпринимателю Вячеславу Кыдатову, депутату Госсобрания от КПРФ. В настоящее время на рубку леса на этих участках судом наложен мораторий по иску прокуратуры.

Еще активисты жалуются на монополизацию рынка лесопереработки в Чойском районе гражданами Китая. По их данным фирма "Юйхэн", которой владеет китайский гражданин Линь Хунюй, получила около 6,5 га сельхозземель в аренду на 49 лет и открыла на нем несколько лесопилок. В регионе ходят слухи, что владельцы пилорамы планируют привести на работу 300 китайцев.

Однако директор компании "Юйхэн" Марина Крахмалева считает, что местные жители на них наговаривают. По ее словам, китайская компания не занимается вырубкой леса, а привозить в республику на работу китайцев сложно, и делать этого они не собираются. Крахмалева подтвердила, что в планах компании открыть в регионе лесоперерабатывающий комплекс, "чтобы жители республики не куда-то там возили лес, чтобы у них был рынок сбыта".

Участники пикета после проведения акции зашли в приемную президента России в Новосибирске, где оставили обращение к полпреду Сергею Меняйло. В приемной Путина пообещали передать просьбу активистов полпреду, когда тот вернется из командировки.