"Мы должны расширить пространство свободы!" Послание Путина в самых ярких цитатах

1 марта в выставочном зале "Манеж" президент России обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию, которое перенесли с декабря 2017-го на март 2018-го. Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких цитат Путина об обороне, предоставлении гражданства, коррумпированных чиновниках и трудовых ресурсах.
Самой популярной фразой этого выступления стала, пожалуй, эта, обращенная к Западу. Ее цитируют многие издания:
— Нас никто не слушал. Послушайте сейчас.
Другие цитаты послания Владимира Путина:
— Все то, чему Запад попытался воспрепятствовать, не получилось. Сдержать Россию не удалось.
— Никакие системы ПРО нам теперь не помеха.
— Мы готовы дать такой ответ. Мы готовы к настоящему прорыву.
— Трудовых ресурсов просто нет. Необходимо ответить на эти вызовы и в предстоящее десятилетие обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России.
— Россия должна не только прочно закрепиться в пятёрке крупнейших экономик мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза.
— Российский агропромышленный комплекс уже стал глобально конкурентной отраслью.
— Нам нужно и дальше снижать среднюю ставку до 7–8 процентов. Мы долго спорили, какую цифру назвать с этой трибуны. Но стремиться нужно, безусловно, к 7 процентам, это уж точно.
— Нам нужно буквально "прошить" всю территорию России современными коммуникациями.
— Россия должна стать не только ключевым логистическим, транспортным узлом планеты, но и, подчеркну, одним из мировых центров хранения, обработки, передачи и надёжной защиты информационных массивов, так называемых больших данных.
— Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает чёрный снег.
— Считаю, что надо серьёзно усовершенствовать и процедуру предоставления гражданства Российской Федерации. Фокус внимания должен быть на тех, кто нужен стране: на молодых, здоровых, хорошо образованных людях.
— Следует убрать всё, что позволяет нечистоплотным, коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на бизнес.
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