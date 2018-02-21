Под ледяным панцирем: дайверы погрузились в Телецкое озеро

Дайверы вновь погрузились в Телецкое озеро. Они сфотографировали водоем и его обитателей из-под толщи льда. Особенно забавно выглядят снимки людей, сделанные через ледяной панцирь, сообщает сайт Алтайского природного биосферного заповедника.
Погружение в озеро. Фото: Роман Воробьев в altzapovednik.ru.
Погружение в озеро. Фото: Роман Воробьев в altzapovednik.ru.
Погружение в озеро. Фото: Роман Воробьев в altzapovednik.ru.
Погружение в озеро. Фото: Роман Воробьев в altzapovednik.ru.
Погружение в озеро. Фото: Роман Воробьев в altzapovednik.ru.
Погружение в озеро. Фото: Роман Воробьев в altzapovednik.ru.
Погружение в озеро. Фото: Роман Воробьев в altzapovednik.ru.
Погружение в озеро. Фото: Роман Воробьев в altzapovednik.ru.
Погружение в озеро. Фото: Роман Воробьев в altzapovednik.ru.
Роман Воробьев пишет, что сквозь лед можно было разглядывать не только мельчайшие камни у берега, но и большие объекты на 6-8 метрах на дне. Драйверы погружались на мелководье под ледяным панцирем.
Когда озеро сильно замерзло, то превратилось в ледовую площадку, по которой катались взрослые и дети.
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