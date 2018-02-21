Под ледяным панцирем: дайверы погрузились в Телецкое озеро

Погружение в озеро. Фото: Роман Воробьев в altzapovednik.ru. Погружение в озеро. Фото: Роман Воробьев в altzapovednik.ru. Погружение в озеро. Фото: Роман Воробьев в altzapovednik.ru. Погружение в озеро. Фото: Роман Воробьев в altzapovednik.ru. Погружение в озеро. Фото: Роман Воробьев в altzapovednik.ru. Погружение в озеро. Фото: Роман Воробьев в altzapovednik.ru. Погружение в озеро. Фото: Роман Воробьев в altzapovednik.ru. Погружение в озеро. Фото: Роман Воробьев в altzapovednik.ru. Погружение в озеро. Фото: Роман Воробьев в altzapovednik.ru.

Роман Воробьев пишет, что сквозь лед можно было разглядывать не только мельчайшие камни у берега, но и большие объекты на 6-8 метрах на дне. Драйверы погружались на мелководье под ледяным панцирем.

Когда озеро сильно замерзло, то превратилось в ледовую площадку, по которой катались взрослые и дети.