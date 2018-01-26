Дайверы совершили самое глубокое в истории погружение в Телецкое озеро

Корифей технического дайвинга, инструктор и руководитель дайвцентра "БайкалТек" Геннадий Мисан совершил самое глубокое в истории погружение в Телецкое озеро на 100 метров в экстремально холодной воде (+1°С) в суровые крещенские морозы. Погружение прошло штатно и продолжалось 81 минуту, сообщили в Алтайском биосферном заповеднике.
Геннадий Мисан погружался вблизи села Яйлю, центральной усадьбы Алтайского биосферного заповедника. Он отметил интересный подводный ландшафт, хорошую прозрачность воды и отсутствие ледового покрова зимой.
19 и 22 января Татьяна Клименко и Роман Воробьев (дайв-клуб "Зазеркалье", Барнаул) совершили два глубоких исследовательских погружения на 75 и 80 метров. Условия были экстремальные — температура на поверхности -26°С, в воде +1°С. Дайверов порадовала хорошая видимость на глубине (ограниченная только мощностью фонарей) и необследованный ранее никем подводный ландшафт.
Дайверы набрали проб воды и грунта с глубоководных горизонтов для изучения.
Справка
Максимальная глубина озера составляет 325 метров.
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