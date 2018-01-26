Дайверы совершили самое глубокое в истории погружение в Телецкое озеро

Дайверы на Телецком озере. Фото: altzapovednik.ru. Дайверы на Телецком озере. Фото: altzapovednik.ru. Дайверы на Телецком озере. Фото: altzapovednik.ru. Дайверы на Телецком озере. Фото: altzapovednik.ru. Дайверы на Телецком озере. Фото: altzapovednik.ru. Дайверы на Телецком озере. Фото: altzapovednik.ru.

Геннадий Мисан погружался вблизи села Яйлю, центральной усадьбы Алтайского биосферного заповедника. Он отметил интересный подводный ландшафт, хорошую прозрачность воды и отсутствие ледового покрова зимой.

19 и 22 января Татьяна Клименко и Роман Воробьев (дайв-клуб "Зазеркалье", Барнаул) совершили два глубоких исследовательских погружения на 75 и 80 метров. Условия были экстремальные — температура на поверхности -26°С, в воде +1°С. Дайверов порадовала хорошая видимость на глубине (ограниченная только мощностью фонарей) и необследованный ранее никем подводный ландшафт.

Дайверы набрали проб воды и грунта с глубоководных горизонтов для изучения.

Справка

Максимальная глубина озера составляет 325 метров.