На Алтае собственников баз-стоянок и судов на Телецком озере наказали за нарушения

Нарушения нашли на четырех базах-стоянках для маломерных судов. Они находятся в селе Иогач и Артыбаш Турочакского района Республики Алтай.

Владельцы не обеспечивали экологическую безопасность. Кроме того, они не заключали договоры на утилизацию отходов. Четверых владельцев баз-стоянок оштрафовали на 3 тыс. рублей. Нарушения уже устранили.

Также экологическое законодательство нарушили представители компании "Алтайвитамины" и "Цента хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Алтай". Их привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранили.