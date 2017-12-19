На Алтае собственников баз-стоянок и судов на Телецком озере наказали за нарушения

Транспортная прокуратура оштрафовала нескольких собственников баз-стоянок и судов на Телецком озере. Они нарушили законодательство об охране окружающей среды, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Нарушения нашли на четырех базах-стоянках для маломерных судов. Они находятся в селе Иогач и Артыбаш Турочакского района Республики Алтай.
Владельцы не обеспечивали экологическую безопасность. Кроме того, они не заключали договоры на утилизацию отходов. Четверых владельцев баз-стоянок оштрафовали на 3 тыс. рублей. Нарушения уже устранили.
Также экологическое законодательство нарушили представители компании "Алтайвитамины" и "Цента хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Алтай". Их привлекли к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранили.
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