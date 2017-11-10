Инвестор построит круглогодичный welness-центр в Яровом за 0,5 млрд рублей

Ставка на оздоровление

О строительстве wellness-центра в Яровом впервые заговорили несколько лет назад. В городе долго не могли найти инвестора на такой крупный проект. Однако в этом году компания "Интеграл +", которой принадлежит городской аквапарк, заявила о намерении построить объект.

Согласно туристическому паспорту города, wellness-центр должен включить отель на 300 мест, ресторан, караоке-бар, концертный зал и другое. Здесь будут развивать лечебно-оздоровительный туризм. В 2014 году объект оценивали в 200 млн рублей, а сейчас сумма достигла 500 млн рублей.

По данным журнала "Деловой Алтай", 20% от этой суммы внесет инвестор, а остальные пойдут от займа Корпорации МСП (корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства- Прим.) и субсидии Фонда развития моногородов, которые можно расходовать на создание коммунальной инфраструктуры и дорог.

Wellness-центр построят рядом с причалами. Начать строительство компания "Интеграл +" планирует в 2018 году, а завершить в 2022 году. Инвестор уже разработал финмодель и приступил к разработке проекта. По словам Марины Кириленко, центр будет "открытым"— его смогут посещать все гости города.

Марина Кириленко,

начальника отдела по развитию предпринимательства и туризму администрации Ярового:

Мало того, что увеличится номерной фонд, центр будет работать круглогодично. Это значит, что будут постоянные рабочие места, расширится спектр услуг для жителей и гостей города. Думаю, что центр будет востребованным. К тому же, зимой жителям региона некуда податься, кроме Белокурихи. Но там ценовая политика другая, да и люди иногда хотят разнообразить свой отдых.

Ранее первый вице-мэр города Николай Бачурин отмечал, что санаторно-курортный отдых пользуется спросом у отдыхающих. Летом свободных мест в грязелечебнице и санатории "Химик" найти сложно — загрузка достигает 100%. Зимой поток туристов здесь ниже.

По данным мэрии Ярового, сейчас в санатории, грязелечебнице и гостиницах города насчитывается около 1 тыс. мест. Новые объекты, которые появятся к 2022 году, увеличат номерной фонд в два раза.

Этно-деревня на берегу озера

Второй якорный инвестор в городе — славгородская компания "Житный Двор" — построит крупную туристическую базу на территории "Причала 55" . Этот комплекс оформят в этническом стиле. По словам Марины Кириленко, сейчас там проложены улицы, построены места общего пользования, беседки. Инфраструктуры пока там нет, поэтому это мешает начать активное строительство. С 2018 года здесь планируют построить утепленные деревянные домики для отдыха.

Этот причал будет отличаться от 42-го и 22-го, где преобладает пляжный отдых. 55-й будет работать круглый год. Здесь планируют организовывать катание на снегоходах и конные прогулки, проводить массовые праздники и многое другое. Ранее сообщалось, что благоустройство третьего причала позволит расширить береговую зону курорта.

Турбазами будет застроена вся территория причала 55 — это около 7,3 тыс. кв. метров. Проект находится в разработке.

Как рассказали в мэрии города-курорта, в ближайшие годы в Яровое планируют подтягивать новых резидентов. Ранее Николай Бачурин, первый заместитель главы администрации города, рассказывал altapress.ru, что если Яровое получит статус территории опережающего развития (ТОР), то тогда появятся льготы для инвесторов, им станет интересно вкладывать деньги в строительство туробъектов. Даже если льгот не будет, инвесторы, которые займутся строительством заявленных двух проектов, от своих планов не откажутся, отметила Марина Кириленко.

Справка

Большое Яровое — горько-соленое озеро Алтайского края, которое находится на высоте 80 метров над уровнем моря и является самой низкой точкой региона. Его площадь — 53 кв. км. Озеро знаменито своей горько-соленой минерализованной водой и лечебными иловыми грязями. Большое Яровое находится в 6 км от Славгорода, в 440 км от Барнаула, в 400 км от Новосибирска.