Дайверы сфотографировали редких обитателей Телецкого озера

Дайверы продолжают исследовать подводный мир Телецкого озера. В этот раз они сделали серию макроснимков обитателей подводного мира, сообщает пресс-служба Алтайского заповедника.
Сотрудники алтайского заповедника и дайверы оценивают состояние акватории и проводят дайв-рейды по очистке озера от мусора и браконьерских сетей.
Кроме того, снимки водоема и его обитателей формируют реальную картину происходящего, дополняют использование дистанционных методов исследования. По словам дайвера Романа Воробьёва, погружение дайвера — это как высадка человека на другую планету, знакомство с новым космическим объектом вживую, а не с помощью телескопа на расстоянии.
Кроме того, дайверы взяли пробы воды для исследований.
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