Дайверы сфотографировали редких обитателей Телецкого озера. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника, Роман Воробьев. Дайверы сфотографировали редких обитателей Телецкого озера. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника, Роман Воробьев. Дайверы сфотографировали редких обитателей Телецкого озера. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника, Роман Воробьев. Дайверы сфотографировали редких обитателей Телецкого озера. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника, Роман Воробьев. Дайверы сфотографировали редких обитателей Телецкого озера. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника, Роман Воробьев. Дайверы сфотографировали редких обитателей Телецкого озера. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника, Роман Воробьев. Дайверы сфотографировали редких обитателей Телецкого озера. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника, Роман Воробьев. Дайверы сфотографировали редких обитателей Телецкого озера. Фото: Пресс-центр Алтайского заповедника, Роман Воробьев.

Сотрудники алтайского заповедника и дайверы оценивают состояние акватории и проводят дайв-рейды по очистке озера от мусора и браконьерских сетей.

Кроме того, снимки водоема и его обитателей формируют реальную картину происходящего, дополняют использование дистанционных методов исследования. По словам дайвера Романа Воробьёва, погружение дайвера — это как высадка человека на другую планету, знакомство с новым космическим объектом вживую, а не с помощью телескопа на расстоянии.

Кроме того, дайверы взяли пробы воды для исследований.