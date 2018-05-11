В Алтайском крае экс-сотрудника Ространснадзора осудят за взятку

По данным следствия, в марте 2018 года против водителя, перевозившего груз с нарушением правил движения и превышением допустимой нагрузки на ось, составили протокол об административном правонарушении. Грузоотправителем была одна из компаний, поэтому материалы передали бывшему заместителю начальника отдела госавтонадзора.

Обвиняемый предложил решить проблему за 30 тысяч рублей. После получения взятки экс-сотрудника Ространснадзора задержали.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.