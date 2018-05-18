На Алтае бывший директор компании заплатит 600 тысяч за сокрытие 106 миллионов

В Республике Алтай осудили бывшего директора "Управляющей компании Центральная" Вячеслава Логинова. Его признали виновным в неуплате налогов и сокрытии денежных средств организации в крупном размере, сообщает СУ СКР региона.
Следствие и суд установили, что с 1 сентября 2014 года по 31 мая 2016 года Логинов был руководителем предприятия и регулярно начислял и выплачивал работникам зарплату. С этих денег исчисляли и удерживали налог на доходы физических лиц.
— При этом в нарушение федерального налогового законодательства в личных интересах не исполнял обязанности налогового агента, исчисленные суммы налога перечислял в бюджетную систему Российской Федерации не в полном объеме, чем причинил ущерб в крупном размере на общую сумму 5 042 338 рублей, — сообщают в ведомстве.
Кроме того, по информации следствия, мужчина знал о задолженности организации по налогам на сумму более 9 млн рублей и мог ее погасить. Однако он рассчитывался с контрагентами, перечисляя деньги предприятия через третьи лица — компании "Единый расчетный кассовый центр" и "Расчетная кассовая группа", в размере, превышающем сумму недоимки.
По данным ведомства, Логинов сокрыл деньги в крупном размере на сумму более 106 млн рублей. За счет этих средств взыщут недоимки по налогам и сборам.
Суд признал Логинова виновным и приговорил к штрафу в 600 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.
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