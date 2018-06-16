СМИ: Власти могут смягчить пенсионную реформу из-за страха протестов

В Кремле изучают, как люди в регионах реагируют на то, что правительство увеличило пенсионный возраст. Власти обеспокоены возможными протестами, и потому готовы смягчить параметры реформы, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.
По словам собеседников издания, поступающую из регионов информацию об отклике граждан собирает и анализирует управление президента по внутренней политике.
Один источник, близкий к Кремлю, допустил, что правительство может снизить предельную планку, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или растянуть переходный период.
Другой источник газеты уверен, что смягчение параметров реформы неизбежно, поскольку "это стандартный ход — внести в Госдуму наиболее жесткий вариант, а затем немного смягчить его, чтобы успокоить общественность".
Напомним, 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что россиян ждет повышение возраста выхода на пенсию. С 2019 года эту планку будут постепенно повышать на пять лет для мужчин (до 65 лет) и на восемь лет для женщин (до 63 лет). Переходный этап будет длиться десять лет.
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