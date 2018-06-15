Глава Минтруда не увидел серьезной проблемы в трудоустройстве пожилых людей

"Что касается рынка труда — мы здесь тоже не видим каких-то серьезных проблем, хотя, безусловно, предпринять дополнительные усилия здесь потребуется, и сегодня были даны соответствующие поручения федеральной службе по труду и занятости", — отметил Топилин.

Рабочие места, занятые молодежью и пожилыми людьми — это разные категории в сфере труда, и старшее поколение обладает ценными компетенциями, опытом и знаниями, востребованными на предприятиях, указал г-н Топилин.

14 июня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев фактически дал старт пенсионной реформе на заседании правительства.

Он заявил, что правительство предлагает с 2019 года ввести переходный период повышения, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году. Медведев также пообещал сохранить льготы пенсий для работающих на вредных производствах, инвалидов первой группы, инвалидов детства и ряда других. Граждане, имеющие стаж 45 лет, смогут выйти на пенсию на два года раньше.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что пенсионная реформа "назрела давно", написал он в своем микроблоге. "Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии", — объяснил Кудрин. Он и ранее высказывался за повышение пенсионного возраста, отмечая, что других вариантов у российской экономики с текущими условиями нет, пишет znak.com.

Законопроект о повышении пенсионного возраста будет внесен правительством на рассмотрение Госдумы.