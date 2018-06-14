Социологи выяснили, как россияне относятся к повышению пенсионного возраста

Большинство россиян не поддерживают планы правительства по повышению пенсионного возраста, реформу одобряют только 8% граждан, следует из исследования холдинга "Ромир", сообщает РИА Новости.
Согласно опросу "Ромира", подавляющее большинство россиян (92%) не одобряют инициативу правительства об увеличении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Наибольшее понимание идеи правительства проявила только молодежь 18-24 лет, где уровень поддержки доходит до 12%, пишет bfm.ru.
В остальных возрастных группах уровень неприятия достигает 92-93%.
Правительство внесло проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" в повестку заседания кабмина 14 июня, следует из материалов к заседанию правительства, сообщает РБК. Также правительство утвердит параметры повышения пенсионного возраста.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 13 июня заявил, что нижняя палата парламента может рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении в июле.
Президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" 7 июня заявил, что правительство представит свои предложения по увеличению пенсионного возраста в ближайшее время.
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