Социологи выяснили, как россияне относятся к повышению пенсионного возраста

Согласно опросу "Ромира", подавляющее большинство россиян (92%) не одобряют инициативу правительства об увеличении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Наибольшее понимание идеи правительства проявила только молодежь 18-24 лет, где уровень поддержки доходит до 12%, пишет bfm.ru.

В остальных возрастных группах уровень неприятия достигает 92-93%.

Правительство внесло проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" в повестку заседания кабмина 14 июня, следует из материалов к заседанию правительства, сообщает РБК. Также правительство утвердит параметры повышения пенсионного возраста.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 13 июня заявил, что нижняя палата парламента может рассмотреть законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении в июле.

Президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии" 7 июня заявил, что правительство представит свои предложения по увеличению пенсионного возраста в ближайшее время.