В Общественной палате считают, что женщинам в 55 лет оскорбительно получать пенсию по старости

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев уверен, что повышать пенсионный возраст россиян неизбежно придется. Но при этом он предлагает делать это постепенно: по полгода за один год.
"Если говорить о женщинах, то на 10 лет их работы приходится семь-восемь лет пенсии. Никакие страны не выдержат такой нагрузки. К тому же, на мой взгляд, для женщины в 55 <лет> оскорбительно получать то, что называют пенсией по старости", — цитируют секретаря Общественной палаты "Известия".
Фадеев добавил, что нужно разобраться и с рынком труда из-за неприкрытой возрастной дискриминации: в половине объявлений о найме на работу указан возраст, что является серьезным нарушением права на труд и нравственных законов.
Фадеев объяснил возможность сделать повышение пенсионного возраста не таким болезненным. Для этого нужно предусмотреть дополнительные меры поддержки — льготы, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение, пишет ura.ru.
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