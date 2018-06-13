В Общественной палате считают, что женщинам в 55 лет оскорбительно получать пенсию по старости

Сегодня, 11:46.
Жизнь

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев уверен, что повышать пенсионный возраст россиян неизбежно придется. Но при этом он предлагает делать это постепенно: по полгода за один год.

Старость. Пенсия. Пожилой человек.
Старость. Пенсия. Пожилой человек. Фото: Открытые источники в Интернете.

"Если говорить о женщинах, то на 10 лет их работы приходится семь-восемь лет пенсии. Никакие страны не выдержат такой нагрузки. К тому же, на мой взгляд, для женщины в 55 <лет> оскорбительно получать то, что называют пенсией по старости", — цитируют секретаря Общественной палаты "Известия".

Фадеев добавил, что нужно разобраться и с рынком труда из-за неприкрытой возрастной дискриминации: в половине объявлений о найме на работу указан возраст, что является серьезным нарушением права на труд и нравственных законов.

Фадеев объяснил возможность сделать повышение пенсионного возраста не таким болезненным. Для этого нужно предусмотреть дополнительные меры поддержки — льготы, медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение, пишет ura.ru.

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