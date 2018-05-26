Валентина Матвиенко рассказала, как грамотно повысить пенсионный возраст россиян

Повышение пенсионного возраста не приведет к росту безработицы, уверяет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС. Но для этого нужно принять меры по регулированию рынка труда, добавила она.
В число мер, которые не допустят роста безработицы, Матвиенко включила образование. Для людей, которые будут уходить на пенсию через 10-15 лет, например, необходимо предусмотреть переквалификацию, повышение образовательного уровня, "чтобы они были готовы продолжить трудовую деятельность и были готовыми к уже новым вызовам".
А также нужно пересмотреть современную систему образования молодежи: государство затрачивает огромные ресурсы на подготовку кадров, а потом они могут оказаться невостребованными на рынке труда. "А это выброшенные деньги", — считает политик.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пенсионная реформа в стране может начаться в 2019 году, а некоторые нововведения — появиться позже, напоминает "Парламентская газета". По ее словам, правительство обсуждает вопрос о повышении пенсионного возраста, но общей позиции пока нет.
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