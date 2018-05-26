Часть московских налогов на прибыль могут отдать регионам

По словам Силуанов часть доходов Москвы от налога на прибыль может быть перераспределена в пользу других российских регионов.

Антон Силуанов,

вице-премьер и министр финансов РФ:

— Один из вариантов – забрать у Москвы часть доходов от налогов, которые платят нефтегазовые гиганты и другие крупные корпорации, и отдать регионам.

Дополнительные средства регионам нужны на выполнение майских указов президента, подчеркнул спикер. Также Силуанов рассказал, что выпадающие доходы регионов из-за снижения акцизов на нефтепродукты будут компенсированы за счет федерального бюджета.