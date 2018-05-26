Часть московских налогов на прибыль могут отдать регионам

У регионов может дополнительный ресурс, заявил на Петербургском экономическом форуме вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет "Российская газета".
По словам Силуанов часть доходов Москвы от налога на прибыль может быть перераспределена в пользу других российских регионов.
Антон Силуанов,
вице-премьер и министр финансов РФ:
— Один из вариантов – забрать у Москвы часть доходов от налогов, которые платят нефтегазовые гиганты и другие крупные корпорации, и отдать регионам.
Дополнительные средства регионам нужны на выполнение майских указов президента, подчеркнул спикер. Также Силуанов рассказал, что выпадающие доходы регионов из-за снижения акцизов на нефтепродукты будут компенсированы за счет федерального бюджета.
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