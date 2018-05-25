Следком: пожар в "Зимней вишне" произошел по вине начальника областного МЧС

Александр Мамонтов.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности в "Зимней вишне". Эксплуатировал ТРЦ "Кемеровский кондитерский комбинат".

Проверка соблюдения требований пожарной безопасности ТРЦ "Зимняя вишня" должна была пройти до 18 марта 2018 года, о чем было достоверно известно Мамонтову и Терентьеву.

В результате халатности обоих произошел пожар, в котором погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Кроме того, Мамонтова обвиняют в растрате с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. По мнению СКР, в период с июня 2015 по апрель 2018 года он похитил 1,8 миллиона рублей, которые принадлежали вверенному ему ведомству. Следователи ищут его пособников.

Мамонтов задержан, с Терентьевым проводятся следственные действия. В ближайшее время следователи планируют предъявить им обвинение и обратиться с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.