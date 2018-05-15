Карлин: в 100 алтайских ТЦ нашли нарушения пожарной безопасности

Почему закрывают торговые центры

Как сообщил губернатор, после того, как контролирующие органы находят нарушения, они "устанавливают разумные сроки на устранение недочетов". Однако если нарушения носят грубый характер или собственник своевременно не решил проблему, принимается жесткое решение — закрыть объект.

По словам Александра Карлина, проверки подходят к концу. Специальная комиссия огласит итоги 29 мая.

Почему нет наказанных из числа тех, кто выдавал разрешения

Во время встречи журналист телекомпании "Катунь 24" Владимир Токмаков спросил, почему не несут ответственность те, кто выдавал разрешения на открытие проблемных ТРЦ.

Губернатор ответил, что объекты предъявлялись к сдаче в соответствии с законодательством. Однако во время эксплуатации собственники могли закрыть аварийные выходы, заставить товарами пути эвакуации или отключить пожарную сигнализацию, чтобы снизить издержки.

Нужно чаще проверять

Поэтому, считает Карлин, необходимо проводить проверки на таких объектах регулярно и внезапно, а не как сегодня прописано в законе, когда график проверок владельцам известен заранее.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— Сейчас предпринимателям объявляют: "К вам приедет Дед Мороз". Понятно, что стишок они выучат. Но потом что?

Глава региона считает, что сами потребители услуг должны быть бдительны, когда, например, отдают ребенка в игровую комнату в каком-нибудь ТРЦ. Смотреть, в каких условиях будут находится дети, проверить, как их должны эвакуировать в случае опасности. И сигнализировать о найденных недочетах, чтобы по этим сигналам проводились внеплановые проверки. Но сейчас, по данным Александра Карлина, таких сигналов от граждан считанные единицы.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

— "Зимняя вишня" высветила огромное количество проблем, которые нам надо без истерики совместно решать в том числе и с бизнесом. Почему-то мы идеализируем предпринимателей. Тот, кто стал предоставлять услуги гражданам, сразу становится чуть ли не героем, которого почему-то не надо трогать. Но если простой гражданин перейдет дорогу на красный цвет светофора, его ведь оштрафуют. Так вот и сигналы от посетителей торговых центров должны стать тем красным цветом для предпринимателя, которого необходимо проверять.

Что еще нужно контролировать

Губернатор сообщил, что во время сибирского совещания, прошедшего с участием полпреда 3 мая в Кемерове, Александр Карлин предложил проверять торговые центры и другие объекты с массовым пребыванием людей не только по пожарной безопасности.

Наш край, говорит глава региона, находится в сейсмически опасной зоне, поэтому социальные объекты здесь строят с учетом "сейсмики" в 8 баллов. А частные застройщики занижают этот критерий, считает губернатор.

Какие еще торговые центры закрыли

"Праздничный" стал пятым барнаульским ТЦ, который закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности. До этого свою работу приостановили "Гулливер-парк", "Район", "Арена", "Россия". В Бийске также был закрыт ТРЦ "Воскресенье".

Напомним, проверки начались после трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где из-за пожара погибли десятки посетителей.

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