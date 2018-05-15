Многолетний глава крайсовпрофа может покинуть свой пост

Владимир Бабушкин, возглавляющий краевой совет профсоюзов с 2009 года, может покинуть свой пост 23 мая, сообщил источник altapress.ru. Сам Бабушкин воздержался от комментариев на эту тему.
В аппарате крайсовпрофа сообщили, что Владимир Бабушкин недавно вышел из отпуска, работает в штатном режиме. 15 мая состоялось заседание президиума крайсовпрофа, кадровые вопросы на нем не обсуждались.
В разговоре с altapress.ru Владимир Бабушкин воздержался от комментариев по данному вопросу.
21 мая Бабушкину исполнится 63 года. Долгое время он работал в Заринске, в том числе главой — с 2000 до 2008 год. В феврале 2009 года его избрали и.о. председателя крайсовпрофа, а в 2010 году - официально председателем.
Крайсовпрофу полностью или частично принадлежат такие объекты, как санатории "Барнаульский" и "Сосновый бор", спорткомплекс "Обь" и другие.
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