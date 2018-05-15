Многолетний глава крайсовпрофа может покинуть свой пост

Владимир Бабушкин

О причинах возможного решения не сообщается. Однако по данным источника altapress.ru известно, что недавно проверка пожарной безопасности прошла в принадлежащем крайсовпрофу Дворцу зрелищ и спорта. По ее результатам якобы возникли вопросы к функционированию объекта. Официального подтверждения информации пока нет.

В аппарате крайсовпрофа сообщили, что Владимир Бабушкин недавно вышел из отпуска, работает в штатном режиме. 15 мая состоялось заседание президиума крайсовпрофа, кадровые вопросы на нем не обсуждались.

В разговоре с altapress.ru Владимир Бабушкин воздержался от комментариев по данному вопросу.

21 мая Бабушкину исполнится 63 года. Долгое время он работал в Заринске, в том числе главой — с 2000 до 2008 год. В феврале 2009 года его избрали и.о. председателя крайсовпрофа, а в 2010 году - официально председателем.

Крайсовпрофу полностью или частично принадлежат такие объекты, как санатории "Барнаульский" и "Сосновый бор", спорткомплекс "Обь" и другие.