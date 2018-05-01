В Барнауле профсоюзы в едином порыве с партиями помитинговали за все хорошее

Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Совместная первомайская акция алтайских профсоюзов и партий. 1 мая 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

По традиции, профсоюзы выступали за повышение зарплаты, в том числе бюджетникам — врачам, учителям. "Пенсионерам заботу, молодым работу" и т.п. Студенты несли лозунг с требованием повысить стипендию до прожиточного минимума. Напомним, с 1 мая минимальная зарплата не должна быть ниже прожиточного минимума.

Руководитель крайсовпрофа Владимир Бабушкин накануне пояснил, что первомайские акции пройдут по всей стране. Их лозунг: "За достойный труд, за справедливую социальную политику!".

Владимир Бабушкин,

руководитель Алтайкрайсовпрофа:

— Для нас это повод напомнить, что нельзя решать проблемы в экономике за счет работников, в том числе и в бюджетной сфере: образовании, здравоохранении, культуре. В условиях кризиса надо прежде всего думать о людях, о том, что они заслуживают достойного отношения к себе, справедливой оплаты и охраны труда.

Акция прошла спокойно.