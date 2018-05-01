В Барнауле профсоюзы в едином порыве с партиями помитинговали за все хорошее

Праздник весны и труда профсоюзы в Барнауле отметили вместе с двумя парламентскими партиями — "Единой Россией" и ЛДПР. По традиции, в краевой столице они прошествовали по проспекту Ленина и провели митинг на площади Сахарова. Многие призывали к повышению зарплат, стипендий и усилению социальной защиты. Смотрите фоторепортаж нашего фотокорреспондента Анны Зайковой.
По традиции, профсоюзы выступали за повышение зарплаты, в том числе бюджетникам — врачам, учителям. "Пенсионерам заботу, молодым работу" и т.п. Студенты несли лозунг с требованием повысить стипендию до прожиточного минимума. Напомним, с 1 мая минимальная зарплата не должна быть ниже прожиточного минимума.
Руководитель крайсовпрофа Владимир Бабушкин накануне пояснил, что первомайские акции пройдут по всей стране. Их лозунг: "За достойный труд, за справедливую социальную политику!".
Владимир Бабушкин,
руководитель Алтайкрайсовпрофа:
— Для нас это повод напомнить, что нельзя решать проблемы в экономике за счет работников, в том числе и в бюджетной сфере: образовании, здравоохранении, культуре. В условиях кризиса надо прежде всего думать о людях, о том, что они заслуживают достойного отношения к себе, справедливой оплаты и охраны труда.
Акция прошла спокойно.
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