Город простился с барнаульцами, погибшими при пожаре в "Зимней вишне"

Барнаульцы простились с погибшими в "Зимней вишне". Фото: /barnaul.org. Барнаульцы простились с погибшими в "Зимней вишне". Фото: barnaul.org. Барнаульцы простились с погибшими в "Зимней вишне". Фото: barnaul.org. Барнаульцы простились с погибшими в "Зимней вишне". Фото: barnaul.org. Барнаульцы простились с погибшими в "Зимней вишне". Фото: barnaul.org. Барнаульцы простились с погибшими в "Зимней вишне". Фото: barnaul.org.

Егор и Арина приехали к отцу в гости на каникулы в Кемерово. Вместе с папой, его гражданской супругой и ее дочерью они отправились в кинотеатр смотреть мультфильм. Все они погибли в запертом кинозале.

Как ранее сообщал altapress.ru, останки 10-летней Арины и 16-летнего Егора удалось идентифицировать с помощью генетической экспертизы. Их мама ездила в Кемерово, чтобы получить все необходимые для похорон документы и тела детей. Их отца, 39-летнего Дениса С., также удалось идентифицировать.

"Барнаульцы скорбят вместе с вами. Никакие слова не вернут вашу потерю, но, может быть, хоть немного помогут вам справиться с горем", - сказал Сергей Дугин.

Правительство Алтайского края и администрация города Барнаула полностью организовали похороны погибших. Егор и Арина похоронены на кладбище в с. Бельмесево, их отец — на Новомихайловском кладбище.

19 апреля губернатор Алтайского края распорядился выделить 2 миллиона жительнице Барнаула, матери погибших, Оксане Сидоровой. Материальную помощь семьям погибших и пострадавших также выделяли федеральные власти (по 1 млн рублей) и администрация Кемеровской области (по 1 млн рублей за каждого погибшего). Глава KDV-групп Денис Штенгелов, совладелец "Зимней вишни", обещал выплатить каждой семье по 3 млн рублей.

Ранее стало известно, что при пожаре в ТЦ погиб 32-летний уроженец Заринска Станислав Архипенко с 5-летней дочерью. Их опознали почти сразу.

Пожар в кемеровской "Зимней вишне" произошел 25 марта около 16 часов. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых - дети.