Город простился с барнаульцами, погибшими при пожаре в "Зимней вишне"

21 апреля утром в ритуальном зале на ул. Аносова родственники, близкие и друзья простились с погибшими при пожаре в "Зимней вишне" барнаульцами. Поддержать семьи пришли губернатор края Александр Карлин и глава Барнаула Сергей Дугин, сообщает официальный сайт города.
Егор и Арина приехали к отцу в гости на каникулы в Кемерово. Вместе с папой, его гражданской супругой и ее дочерью они отправились в кинотеатр смотреть мультфильм. Все они погибли в запертом кинозале.
Как ранее сообщал altapress.ru, останки 10-летней Арины и 16-летнего Егора удалось идентифицировать с помощью генетической экспертизы. Их мама ездила в Кемерово, чтобы получить все необходимые для похорон документы и тела детей. Их отца, 39-летнего Дениса С., также удалось идентифицировать.
"Барнаульцы скорбят вместе с вами. Никакие слова не вернут вашу потерю, но, может быть, хоть немного помогут вам справиться с горем", - сказал Сергей Дугин.
Правительство Алтайского края и администрация города Барнаула полностью организовали похороны погибших. Егор и Арина похоронены на кладбище в с. Бельмесево, их отец — на Новомихайловском кладбище.
19 апреля губернатор Алтайского края распорядился выделить 2 миллиона жительнице Барнаула, матери погибших, Оксане Сидоровой. Материальную помощь семьям погибших и пострадавших также выделяли федеральные власти (по 1 млн рублей) и администрация Кемеровской области (по 1 млн рублей за каждого погибшего). Глава KDV-групп Денис Штенгелов, совладелец "Зимней вишни", обещал выплатить каждой семье по 3 млн рублей.
Ранее стало известно, что при пожаре в ТЦ погиб 32-летний уроженец Заринска Станислав Архипенко с 5-летней дочерью. Их опознали почти сразу.
Пожар в кемеровской "Зимней вишне" произошел 25 марта около 16 часов. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых - дети.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.