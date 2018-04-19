Жители Кемерова добились права на митинг против Тулеева

Центральный районный суд Кемерова удовлетворил иск активиста Владимира Горенкова, требовавшего признать незаконным решение мэрии, отказавшей в проведении митинга на площади Советов.

Суд признал отказ мэрии неправомерным и постановил обязать согласовать акцию.

Митинг запланирован на 21 апреля. Уведомление подано на 2 тыс. человек. Мэрия отказала им, потому что у заявителя мероприятия Владимира Горенкова было два административных правонарушения.

"Мы не стали рисковать и заявлять акцию "против Тулеева". Но если мы его сейчас не скинем, Кузбасс вообще закопают, и экономике хана, — объяснял Горенков тему митинга. — Если раньше у нас была вялотекущая борьба — мы против разрезов, губернатор нас называет "отморозками", госдеповцами — то сегодня народ, губернатор и Кремль хотят одного, скинуть этого товарища".

По мнению активиста, Тулеев на посту спикера сможет сместить Сергея Цивилёва, как это было в случае с Михаилом Кислюком в 1997 году. Участники потребуют отставки Тулеева с поста главы облсовета и лишить его звания почетного губернатора. При этом протестующие выразят поддержку Цивилёву.

Между тем стало известно, что бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев уедет за границу на лечение, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в областной администрации. Бывший губернатор покинет Россию на несколько месяцев сразу после инаугурации президента Владимира Путина 7 мая, пишет bfm.ru.

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Кемеровчане ранее подали в администрацию уведомление о митинге с требованием отставки Тулеева с поста спикера регионального Совета народных депутатов. Тулеев стал председателем парламента после ухода с поста главы области в связи с трагедией — пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" с 64 жертвами.