В Кемерове и Новокузнецке с автобусов убирают цитаты Амана Тулеева

В крупнейших городах Кузбасса с маршрутных автобусов убирают надписи с пожеланиями бывшего губернатора Амана Тулеева, пишет Flashsiberia.com.
Еще 1 апреля на большинстве автобусов и маршруток в Кемерово и Новокузнецке красовались надписи: "Счастья, благополучия и удачи! С уважением, губернатор А. Тулеев" и "Уважаемые земляки! Здоровья Вам и удачи! Губернатор области А.Г. Тулеев". Эти машины был приобретены для по губернаторской программе, которая действовала во всей Кемеровской области.
Однако после того, как в минувшее воскресенье Владимир Путин принял отставку Тулеева и назначил врио губернатора Сергея Цивилева, эти надписи с пожеланиями от бывшего губернатора начали быстро снимать.
Напомним, что Аман Тулеев решил уйти со своего поста 1 апреля, заявив, что с таким тяжелейшим грузом, как трагедия в ТЦ "Зимняя Вишня", где при пожаре погибли 64 человека, он не может быть губернатором области.
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