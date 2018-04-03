В Кемерове и Новокузнецке с автобусов убирают цитаты Амана Тулеева

С кузбасских автобусов убирают пожелания от Амана Тулеева. Фото: группа "Автобус ЛиАЗ" в vc.com . С кузбасских автобусов убирают пожелания от Амана Тулеева. Фото: группа "Автобус ЛиАЗ" в vc.com .

Еще 1 апреля на большинстве автобусов и маршруток в Кемерово и Новокузнецке красовались надписи: "Счастья, благополучия и удачи! С уважением, губернатор А. Тулеев" и "Уважаемые земляки! Здоровья Вам и удачи! Губернатор области А.Г. Тулеев". Эти машины был приобретены для по губернаторской программе, которая действовала во всей Кемеровской области.

Однако после того, как в минувшее воскресенье Владимир Путин принял отставку Тулеева и назначил врио губернатора Сергея Цивилева, эти надписи с пожеланиями от бывшего губернатора начали быстро снимать.

Напомним, что Аман Тулеев решил уйти со своего поста 1 апреля, заявив, что с таким тяжелейшим грузом, как трагедия в ТЦ "Зимняя Вишня", где при пожаре погибли 64 человека, он не может быть губернатором области.