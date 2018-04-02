5 фактов о новом главе Кузбасса Сергее Цивилёве

Пожар и гибель 64 человек (из них 41 ребенок) в ТРК "Зимняя вишня" в Кемерове вызовет у Кремля желание "ускорить" транзит власти в Кузбассе и назначить нового губернатора вместо 73-летнего Амана Тулеева, заявил на следующий день после трагедии президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. "Да, появится желание ускорить этот процесс. Несмотря на то, что обвинения в адрес Тулеева в неприезде в ТЦ выглядят надуманными (его проблемы с передвижением давно не секрет), в целом федеральная власть чувствительна к таким сигналам", — сказал политолог. И напомнил, что пожар в клубе "Хромая лошадь" в конце 2009 года ускорил замену губернатора в Пермском крае, место Олега Чиркунова занял Виктор Басаргин.

27 марта во время визита президента РФ Владимира Путина в Кемерово, Сергей Цивилёв вышел к митингующим и, встав на колени, попросил прощения у жителей Кемерова за случившуюся трагедию.

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встал на колени перед жителями города и попросил прощения. Губернатор Тулеев к собравшимся до сих пор не вышел pic.twitter.com/DsHfzDBySR — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 марта 2018 г.

Этот жест митингующие встретили аплодисментами, правда, как утверждалось в трансляции с места события, аплодировали в основном, те, кто стоял за его спиной — чиновники и депутаты. Цивилёв еще заявил отцу трех погибших детей, жены и сестры о том, что тот пиарится на трагедии. Но Игорь Востриков "простил" чиновнику эти слова. "Он же не понял, он в Кемерово только прилетел. Он сразу извинился, я к нему претензий не испытываю по этому поводу. Он неплохой человек, я считаю. Я думаю, что он может что-то привнести, какой-то вклад сделать. Может быть, он просто в доверие ко мне втирался, но я ему симпатизирую", — заявил Востриков в интервью радиостанции "Говорит Москва".