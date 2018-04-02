5 фактов о новом главе Кузбасса Сергее Цивилёве

2 апреля полпред президента в СФО Сергей Меняйло представил врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва депутатам облсовета. Что известно о новом руководителе?
1. Служил во флоте
Сергей Цивилёв родился в 1961 году в Донецкой области. Долгое время служил во флоте, окончил Черноморское высшее военно-морское училище Нахимова по специальности. В 1995 году возглавил службу безопасности филиала банка "Аэрофлот" в Санкт-Петербурге. В 1997—2012 годах руководил местной юридической фирмой "Нортэк", затем стал зампредом совета директоров "Колмара". В 2014 году Цивилёв возглавил компанию.
2. Тимченко и подконтрольные компании
Основные предприятия "Колмара" находятся в Якутии и на Дальнем Востоке, но управляющая компания зарегистрирована в Москве.
"Колмар" принадлежит "Волга групп" олигарха Геннадия Тимченко, "Аростан", которые через дочерние структуры контролировал Цивилёв, и "Антэ Холдинг" того же Цивилёва, пишет Тайга.инфо.
В 2015 году "КоммерсантЪ" писал, что часть доли в компании выкупили акционеры Уральской горно-металлургической компаании (УГМК) Искандар Махмудов и Андрей Бокарев. Но в январе 2018-го Цивелёв приобрел их долю, получив 70% "Колмара". УГМК имеет активы в Кемеровской области — "Кузбассразрезуголь", у "Колмара" нет добычи в Кузбассе.
3. Встреча с Путиным
27 февраля 2018 года пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин встретился с Цивилёвым. Они обсудили развитие "Колмара" и инвестпроекты компании. В частности, Цивилёв рассказал главе государства о намерении создать к 2021 году три шахты и обогатительную фабрику, которые сделают компанию лидером по производству коксующихся углей в России. Путин отметил, что компания начинала работать "с достаточно скромных позиций" и смогла добиться впечатляющих результатов в короткие сроки.
Однако неделю спустя после встречи с президентом РФ — 5 марта — гендиректор якутской угольной компании "Колмар" стал заместителем губернатора Кемеровской области. Федеральные политологи тогда окрестили его преемником бессменного главы Кузбасса Амана Тулеева, а местные назвали кадровое решение этапом стажировки для топ-менеджера. В частности, кемеровский политолог Александр Коновалов был уверен, что Цивилёв не станет врио, а назначение в Кузбасс — это, своего рода, курсы по повышению квалификации. Тем более, должность зама Тулеева по промышленности официально оставалась вакантной. Даже прогнозировалось, что если Цивилёв даже займет пост первого вице-губернатора, то это будет "скорее, способствовать его "переброске" в другой субъект РФ, чем замене Тулеева".
4. Щедрый подарок жене
Владелец угольной компании "Колмар" Сергей Цивилёв, 5 марта назначенный на пост заместителя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, подарил акции предприятия своей супруге.
О передаче части предприятия своей жене, а Цивилёв владел 70% компании, он заявил 5 марта журналистам, сообщило агентство ТАСС. Супруга Цивилёва занимает должность заместителя гендиректора "Колмара" по социальным вопросам.
"Я ставлю задачу, чтобы все собственники, руководители предприятий подготовили стратегию развития своих предприятий на ближайший год, причем стратегию составить так, чтобы мы соответствовали посланию президента Федеральному собранию, а там указаны очень жесткие сроки по развитию экономики. <…> Надеюсь, в ближайший срок — видимо, это будет после выборов — будет подготовлена стратегия всеми предприятиями. Мы ее обобщим и сформулируем общую стратегию всего развития нашего региона", — заявил 5 марта Сергей Цивилёв.
5. Встал на колени
Пожар и гибель 64 человек (из них 41 ребенок) в ТРК "Зимняя вишня" в Кемерове вызовет у Кремля желание "ускорить" транзит власти в Кузбассе и назначить нового губернатора вместо 73-летнего Амана Тулеева, заявил на следующий день после трагедии президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. "Да, появится желание ускорить этот процесс. Несмотря на то, что обвинения в адрес Тулеева в неприезде в ТЦ выглядят надуманными (его проблемы с передвижением давно не секрет), в целом федеральная власть чувствительна к таким сигналам", — сказал политолог. И напомнил, что пожар в клубе "Хромая лошадь" в конце 2009 года ускорил замену губернатора в Пермском крае, место Олега Чиркунова занял Виктор Басаргин.
27 марта во время визита президента РФ Владимира Путина в Кемерово, Сергей Цивилёв вышел к митингующим и, встав на колени, попросил прощения у жителей Кемерова за случившуюся трагедию.
Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встал на колени перед жителями города и попросил прощения. Губернатор Тулеев к собравшимся до сих пор не вышел pic.twitter.com/DsHfzDBySR— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 27 марта 2018 г.
Этот жест митингующие встретили аплодисментами, правда, как утверждалось в трансляции с места события, аплодировали в основном, те, кто стоял за его спиной — чиновники и депутаты. Цивилёв еще заявил отцу трех погибших детей, жены и сестры о том, что тот пиарится на трагедии. Но Игорь Востриков "простил" чиновнику эти слова. "Он же не понял, он в Кемерово только прилетел. Он сразу извинился, я к нему претензий не испытываю по этому поводу. Он неплохой человек, я считаю. Я думаю, что он может что-то привнести, какой-то вклад сделать. Может быть, он просто в доверие ко мне втирался, но я ему симпатизирую", — заявил Востриков в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Отставки и назначения
1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил президента об отставке. 73-летний чиновник руководил регионом с 1997 года. "Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", — отметил Тулеев.
Президент РФ Владимир Путин принял отставку Тулеева. Врио губернатора Кемеровской области назначен его зам Сергей Цивилёв.
"Президент подписал указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области". Этим же документом врио главы региона назначен Сергей Цивилёв", — говорится на сайте Кремля 1 апреля.
- Путин поблагодарил Амана Тулеева за многолетний труд
- "Я сделал все, что мог": губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку
- Вице-губернатор Кемеровской области на коленях попросил прощения у кемеровчан за "Зимнюю вишню"
- Сюжет: Отставки и назначения
- Сюжет: Пожар в "Зимней вишне"
- Сюжет: Только факты.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.