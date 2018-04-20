Экспертиза подтвердила гибель барнаульских детей в "Зимней вишне"

10-летнюю Арину и 16-летнего Егора Сидорова из Барнаула, которые находились в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" во время пожара, признали погибшими. Их останки удалось идентифицировать с помощью генетической экспертизы. Об этом altapress.ru сообщил Андрей Ляпунов, начальник департамента по информационной политике краевого правительства.
Ранее дети значились в списке пропавших без вести. На экспертизу ушло три недели. Мама детей, Оксана Сидорова, выехала в Кемерово, чтобы забрать их тела.
Останки отца детей, 39-летнего Дениса Сидорова, также удалось идентифицировать. Егор и Арина приезжали к нему в гости на каникулы в Кемерово. Вместе с папой, его гражданской супругой и ее дочерью, они отправились в кинотеатр смотреть мультфильм. Все они погибли в запертом кинозале.
По предварительным данным, похороны состоятся в субботу, 21 апреля. Губернатор Алтайского края Александр Карлин выделит Оксане Сидоровой материальную помощь на организацию погребения.
Ранее стало известно, что при пожаре в ТЦ погиб 32-летний уроженец Заринска Станислав Архипенко с 5-летней дочерью. Их опознали почти сразу.
Пожар в кемеровской "Зимней вишне" произошел 25 марта около 16 часов. Трагедия унесла жизни 64 человек, из них 41 ребенок.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.