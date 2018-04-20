Экспертиза подтвердила гибель барнаульских детей в "Зимней вишне"

Ранее дети значились в списке пропавших без вести. На экспертизу ушло три недели. Мама детей, Оксана Сидорова, выехала в Кемерово, чтобы забрать их тела.

Останки отца детей, 39-летнего Дениса Сидорова, также удалось идентифицировать. Егор и Арина приезжали к нему в гости на каникулы в Кемерово. Вместе с папой, его гражданской супругой и ее дочерью, они отправились в кинотеатр смотреть мультфильм. Все они погибли в запертом кинозале.

По предварительным данным, похороны состоятся в субботу, 21 апреля. Губернатор Алтайского края Александр Карлин выделит Оксане Сидоровой материальную помощь на организацию погребения.

Ранее стало известно, что при пожаре в ТЦ погиб 32-летний уроженец Заринска Станислав Архипенко с 5-летней дочерью. Их опознали почти сразу.

Пожар в кемеровской "Зимней вишне" произошел 25 марта около 16 часов. Трагедия унесла жизни 64 человек, из них 41 ребенок.

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