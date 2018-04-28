Арестованный по делу ТЦ "Зимняя вишня" пожарный надеется на оправдание

"Не сдавайтесь, тушите пожары и будьте осторожны. А в жизни так все нестабильно, я никак не ожидал, что окажусь в таком положении, но что есть, то есть. Конечно, очень хочется домой, загадывать не буду, но надеюсь, что это скоро разъяснится, меня оправдают и отпустят", — пишет Генин.

Руководство МЧС России и все пожарное сообщество выступают на стороне кемеровчанина, отмечает Сибцентр МЧС. Ранее глава МЧС России Владимир Пучков пообещал оказать пожарному юридическую поддержку.

"Мы наймем мощных адвокатов и поможем нашему товарищу, потому что мы за открытое, объективное рассмотрение всех деталей произошедшей тяжелейшей трагедии", — заявил Пучков.

В чем обвиняют пожарного?

По данным следствия, Сергей Генин получил от охранника ТРЦ информацию об очаге пожара, направил туда звено газодымозащитной службы, несмотря на то, что таких задач перед ним не ставилось — средств пожаротушения у них при себе не было. Он проигнорировал полученную от очевидца информацию о кратчайшем пути к заблокированным в кинозале людям. В результате халатных действий пожарного, полагает следствие, погибли не менее 37 человек, находившихся в кинозале.

Сам Генин говорил, что сделал все, что мог, а в такой суматохе, когда все кругом кричали, было сложно разобраться, что к чему. Петиция с требованием прекратить уголовное преследование против пожарного собрала уже более 44 тыс. подписей.