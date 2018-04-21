Следственный комитет раскрыл реальное число погибших в Кемерово

При пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек. Уточненные данные генетических экспертиз опубликовал Следственный комитет РФ, сообщает Газета.ру. Ранее считалось, что жертвами стали 64 человека.
Светлана Петренко, официальный представитель Следкома, объяснила, что окончательное число жертв пожара установили при помощи проверки всех обращений о пропавших при пожаре.
Следователи идентифицировали останки всех погибших. Газета.ру сообщает, что выданы разрешения на захоронение 37 тел погибших.
17 апреля директор департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев заявил о том, что замыкание в проводке светильника вызвало пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".
Ранее altapress.ru писал о том, что следователи нашли чиновника, который помешал проведению проверки пожарной безопасности в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Экспертиза должна была состояться в 2016 году, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с родственниками погибших.
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