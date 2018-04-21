Следственный комитет раскрыл реальное число погибших в Кемерово

Светлана Петренко, официальный представитель Следкома, объяснила, что окончательное число жертв пожара установили при помощи проверки всех обращений о пропавших при пожаре.

Следователи идентифицировали останки всех погибших. Газета.ру сообщает, что выданы разрешения на захоронение 37 тел погибших.

17 апреля директор департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев заявил о том, что замыкание в проводке светильника вызвало пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Ранее altapress.ru писал о том, что следователи нашли чиновника, который помешал проведению проверки пожарной безопасности в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Экспертиза должна была состояться в 2016 году, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с родственниками погибших.