Следственный комитет раскрыл реальное число погибших в Кемерово

Сегодня, 15:26.
Происшествия

При пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек. Уточненные данные генетических экспертиз опубликовал Следственный комитет РФ, сообщает Газета.ру. Ранее считалось, что жертвами стали 64 человека.

Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года.
Акция памяти в честь погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Барнаул, 28 марта 2018 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Светлана Петренко, официальный представитель Следкома, объяснила, что окончательное число жертв пожара установили при помощи проверки всех обращений о пропавших при пожаре.

Следователи идентифицировали останки всех погибших. Газета.ру сообщает, что выданы разрешения на захоронение 37 тел погибших.

17 апреля директор департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев заявил о том, что замыкание в проводке светильника вызвало пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Ранее altapress.ru писал о том, что следователи нашли чиновника, который помешал проведению проверки пожарной безопасности в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Экспертиза должна была состояться в 2016 году, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин на встрече с родственниками погибших.

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