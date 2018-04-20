Карлин выделил 2 миллиона рублей матери погибших барнаульских детей

Как ранее сообщал altapress.ru, останки 10-летней Арины и 16-летнего Егора удалось идентифицировать с помощью генетической экспертизы. Их мама выехала в Кемерово, чтобы получить все необходимые для похорон документы и тела детей.

Их отца, 39-летнего Дениса Сидорова, также удалось идентифицировать. Егор и Арина приезжали к нему в гости на каникулы в Кемерово. Вместе с папой, его гражданской супругой и ее дочерью они отправились в кинотеатр смотреть мультфильм. Все они погибли в запертом кинозале.

По предварительным данным, похороны состоятся в субботу, 21 апреля.

Материальную помощь семьям погибших и пострадавших также выделяли федеральные власти (по 1 млн рублей) и администрация Кемеровской области (по 1 млн рублей за каждого погибшего). Глава KDV-групп Денис Штенгелов, совладелец "Зимней вишни", обещал выплатить каждой семье по 3 млн рублей.

Ранее стало известно, что при пожаре в ТЦ погиб 32-летний уроженец Заринска Станислав Архипенко с 5-летней дочерью. Их опознали почти сразу.

Пожар в кемеровской "Зимней вишне" произошел 25 марта около 16 часов. Трагедия унесла жизни 64 человек, из них 41 ребенок.

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