Правительство выбрало основной вариант повышения пенсионного возраста

За основу правительством принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин на пять лет, до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63, рассказал агентству источник, знакомый с ходом подготовки соответствующего законопроекта, и два источника, близких к правительству.

Пока не исключен и более мягкий для женщин сценарий "65/60" (мужчины/женщины), подчеркнул один из собеседников.

Предложения правительства по изменению пенсионной системы будут носить комплексный характер, подчеркивает один из собеседников, пишет bfm.ru. В частности, предполагается, что большинство существующих льгот при выходе на пенсию (для различных категорий, таких как военные, работники на вредных производствах, занятые в тяжелых климатических условиях, медработники и т.д.), скорее всего, будут сохранены.

Отвечая на вопрос о повышении пенсионного возраста в ходе "прямой линии" 7 июня, Путин подчеркнул, что относится к этой теме "в высшей степени осторожно и аккуратно".

Ранее сообщалось, что Минтруд предложил два варианта повышения пенсионного возраста. Первый — повышение возраста по выходу на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60, второй вариант — до 62 и 60 лет соответственно. Третий вариант предложил Минфин — поднять пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет.

Факт

Действующие возрастные границы выхода на пенсию (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин) устанавливались в 1930-е годы. Тогда средняя продолжительность жизни в стране была около 40 лет, сейчас ожидаемая продолжительность жизни в России превышает 72 года.

По данным Фонда общественного мнения идею повышения пенсионного возраста одобряют только 9% россиян.