Правительство рассмотрит три варианта повышения пенсионного возраста

Премьер Дмитрий Медведев рассмотрит три варианта повышения пенсионного возраста, пишут "Ведомости".
Минтруд предлагает два варианта повышения пенсионного возраста. Первый — повышение возраста по выходу на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60, второй вариант — до 62 и 60 лет соответственно. Третий вариант предлагает Минфин — поднять пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет.
На совещании правительства, которое пройдет 6 июня, могут обсудить возможные варианты смягчения процесса пенсионной реформы, пишут "Ведомости, со ссылкой на источник". Речь может пойти о возможности досрочного выхода на пенсию, но с пропорциональным снижением ее размера.
Медведев в начале мая заявлял, что правительство в самой короткой перспективе подготовит и внесет в Госдуму предложения по повышению пенсионного возраста. Премьер подчеркивал, что действующие возрастные границы выхода на пенсию (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин) устанавливались в 1930-е годы. Тогда средняя продолжительность жизни в стране была около 40 лет, сейчас ожидаемая продолжительность жизни в России превышает 72 года.
По данным Фонда общественного мнения идею повышения пенсионного возраста одобряют только 9% россиян.
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