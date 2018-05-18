Бизнес-омбудсмен: россияне живут недостаточно долго, чтобы повышать пенсионный возраст

Сегодня, 08:06.
Политика

Борис Титов считает, что возможность повышения в России пенсионного возраста пока исключена, так как россияне живут недостаточно долго, пишет polit.info со ссылкой на пресс-службу. 

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка. Фото: СС0.

По словам Титова, европеец-мужчина сейчас живет в среднем до 82 лет, в то время как в России мужчины живут в среднем до 70,5 лет, а 40% россиян-мужчин не доживают до пенсионного возраста.

"Уверен, что недостаточная продолжительность жизни россиян исключает повышение пенсионного возраста до предлагаемого", — считает бизнес-омбудсмен.

По мнению Бориса Титова, пенсионные выплаты — это возвращение гражданину долга: именно на этом должна основываться пенсионная реформа. Несмотря на то, что повышение пенсионного возраста — общая тенденция в экономически развитых странах, ее нужно проводить с учетом реальных условий в стране.

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