Бизнес-омбудсмен: россияне живут недостаточно долго, чтобы повышать пенсионный возраст

По словам Титова, европеец-мужчина сейчас живет в среднем до 82 лет, в то время как в России мужчины живут в среднем до 70,5 лет, а 40% россиян-мужчин не доживают до пенсионного возраста.

"Уверен, что недостаточная продолжительность жизни россиян исключает повышение пенсионного возраста до предлагаемого", — считает бизнес-омбудсмен.

По мнению Бориса Титова, пенсионные выплаты — это возвращение гражданину долга: именно на этом должна основываться пенсионная реформа. Несмотря на то, что повышение пенсионного возраста — общая тенденция в экономически развитых странах, ее нужно проводить с учетом реальных условий в стране.