"И хорошего настроения": повысили пенсию крымчанке, которой Медведев посоветовал "держаться"

Пенсионерка из Крыма Анна Буянова, которая стала знаменита после своего вопроса премьер-министру России Дмитрию Медведеву об индексации пенсий, все же дождалась повышения выплат.
Пенсия выросла на 450 рублей. Это только надбавка к прожиточному минимуму. Теперь вместо 8058 рублей Анна получает 8500, сообщает life.ru.
Прожить на маленькую пенсию Буяновой помогает подсобное хозяйство.
Пенсионерка рассказала, что в общей сложности у нее около 30 лет трудового стажа. Однако получает она в итоге не трудовую, а социальную пенсию. Чтобы добиться выплат по трудовой, надо обратиться в Симферополь, но для этого необходимо получить выписку в районном управлении Пенсионного фонда, чего она не может добиться уже два года, пишет bfm.ru.
В мае 2016 года во время встречи премьера с жителями Крыма одна из женщин пожаловалась Медведеву, что размер пенсии в Крыму настолько низкий, что на нее "невозможно прожить". Глава правительства на заданный вопрос объяснил, что денег для повышения пенсий пока нет, а уходя, пожелал Анне Буяновой "держаться, здоровья и хорошего настроения". Ответ вскоре стал мемом "Денег нет, но вы держитесь".
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- Сюжет: Пенсии
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