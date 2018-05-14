"И хорошего настроения": повысили пенсию крымчанке, которой Медведев посоветовал "держаться"

Сегодня, 12:26.
Жизнь

Пенсионерка из Крыма Анна Буянова, которая стала знаменита после своего вопроса премьер-министру России Дмитрию Медведеву об индексации пенсий, все же дождалась повышения выплат.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru.

Пенсия выросла на 450 рублей. Это только надбавка к прожиточному минимуму. Теперь вместо 8058 рублей Анна получает 8500, сообщает life.ru.

Прожить на маленькую пенсию Буяновой помогает подсобное хозяйство.

Пенсионерка рассказала, что в общей сложности у нее около 30 лет трудового стажа. Однако получает она в итоге не трудовую, а социальную пенсию. Чтобы добиться выплат по трудовой, надо обратиться в Симферополь, но для этого необходимо получить выписку в районном управлении Пенсионного фонда, чего она не может добиться уже два года, пишет bfm.ru.

В мае 2016 года во время встречи премьера с жителями Крыма одна из женщин пожаловалась Медведеву, что размер пенсии в Крыму настолько низкий, что на нее "невозможно прожить". Глава правительства на заданный вопрос объяснил, что денег для повышения пенсий пока нет, а уходя, пожелал Анне Буяновой "держаться, здоровья и хорошего настроения". Ответ вскоре стал мемом "Денег нет, но вы держитесь".

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