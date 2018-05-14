На пенсию и так не хватит: почему портнихи, няни и репетиторы не хотят платить новый налог

О том, что Минфин России готовит законопроект о налоге на профессиональный доход (так это официально называется), в начале мая со ссылкой на замминистра Илью Трунина, сообщали "Ведомости". А 7 мая президент подписал указ о стратегическом развитии страны до 2024 года, где введение такого налога прописано отдельным пунктом.

Идея минфина пока носит предварительный характер.

Что предлагается?

Налог будет взиматься с предпринимателей, работающих без наемных сотрудников, и коснется как индивидуальных предпринимателей (ИП), так и самозанятых граждан.

Регистрация самозанятого как ИП необязательна. А если человек уже зарегистрирован, то может выбрать, по какой налоговой системе работать.

Ставка налога — 3% с выручки тем, кто оказывает услуги физлицам, 6% - предприятиям.

Максимальная сумма выручки, с которой можно платить такой налог — 10 млн рублей в год (833 тыс. в месяц). Но сумма еще обсуждается.

Человек сам решает, какую сумму он готов задекларировать.

Отдельных платежей в страховые фонды нет.

Плательщики будут взаимодействовать с налоговой через специальное приложение — онлайн-офис, который будет работать как касса. Его можно будет установить и на телефон, и на планшет. К приложению можно будет прикрепить банковскую карту, с которой будет списываться платеж, заменяющий НДФЛ.

Могут ввести специальные бонусы, которые станут привлекать в приложение не только самозанятых, но и покупателей их услуг.

Платеж будет идти в региональный бюджет.

Когда заработает?

Новый налог планируют в пилотном режиме ввести уже в 2019 году.

Что от этого самозанятому?

Он выходит в легальное поле и может рассчитывать на социальные гарантии от государства. Более подробные механизмы взаимоотношений с соцфондами федеральные СМИ не описывали.

Какая главная цель?

В минфине объяснили, что основная задача — обелить рынок труда и вывести из тени самозанятых граждан.

Как оценивают самозанятые?

Altapress.ru опросил трех самозанятых из Барнаула: портниху, мастера ногтевого сервиса и специалиста по написанию дипломных работ. Они все работают вне легального поля. Ни один из них не готов платить даже 3%.

Они называют две ключевых причины.

1. По-прежнему не ясно, зачем отдавать государству 3% заработка. Социальные гарантии — не тот аргумент, который их убеждает.

"Мой муж трудоустроен официально, его организация выплачивает все налоги. Тем не менее медицинское обслуживание мы получаем в коммерческих клиниках, ребенка водим в частный детский сад, поскольку другой возможности нет", — говорит Юлия, мастер ногтевого сервиса.

Она говорит, что ей проще напрямую из собственного кармана обеспечить себе социальные гарантии, чем ждать их от государства.

По ее словам, уплата налога также не гарантирует спокойного получения социальных выплат. Женщина рассказала, что некоторые ее знакомые, оформленные как ИП, с трудом получали положенные им выплаты в связи с рождением ребенка.

"Мне не жалко денег. Я была бы готова платить. Но в действующей системе это абсолютно бессмысленно", — говорит Юлия.

"Что мне это даст? Я по новым правилам уже в любом случае нормальной пенсии получать не буду. Да и работа у меня такая, что я и на пенсии смогу ее делать. Для меня социальные гарантии — не аргумент", — говорит Марина, специалист по написанию научных работ.

2. Выход в легальное пространство может обернуться плохими последствиями: налог могут повысить, бизнес может стать интересным для различных проверяющих.

"Сейчас предложат мягкие условия, а потом скажут: "Ой, ситуация изменилась", — и ставку поднимут. А ты уже все, "засветился" перед налоговой", — рассуждает мастер по пошиву одежды Валентина.

Позиция власти

Доля работников, получающих в России зарплату "в конвертах", выросла в 2017 году до 44,8%, это примерно 33 млн человек, выяснил Центр социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС. Об этом в феврале писала Газета. ру.

Конечно, в это число входят и наемные работники, более того — их большинство. Однако среди них немало и самозанятых граждан (точных цифр не приводится).

Власти говорят: эти люди не платят в бюджет ни копейки, но пользуются государственными поликлиниками, больницами, могут претендовать на минимальную пенсию, их дети учатся в муниципальных школах и ходят в детские сады.

"Почему работающие должны оплачивать бесплатное медицинское обслуживание и пенсию миллионам вполне дееспособных людей, которые предпочитают не платить налоги?" — в эфире радио "Комсомольская правда" возмущался депутат Госдумы Сергей Вострецов. Он же стал автором другого законопроекта — о налоге на тунеядство.

Каникулы не сработали

Это не первая попытка государства вывести микробизнес из тени.

Сначала вводили патенты — единый платеж, размер которого зависел от вида деятельности. Но он не отменял выплат в страховые фонды и поэтому оказался почти не востребованным. Так, в Алтайском крае в 2016-2017 годах патенты получили лишь 500 человек, при этом в 30 районах желающих вообще не нашлось.

Затем приняли закон о налоговых каникулах для самозанятых. В 2017 и 2018 годах для них действует нулевая ставка по НДФЛ и страховым взносам. В январе минфин предложил продлить налоговые каникулы до 31 декабря 2019 года. Но и это не сработало: к началу 2018 года документы для официальной регистрации в качестве самозанятых подали 964 человека, рассказали "Ведомости".