Алтайский бизнес заплатит дополнительные миллионы по новому налогу

Компании Алтайского края, которые провели модернизацию и перевооружение в последние три-четыре года, с 2018 года будут платить налог 1,1% на новое движимое имущество. Крупным предприятиям это обойдется в миллионы рублей. Власти региона, имевшие право ввести льготу, этого не сделали.
Налог на движимое имущество моложе 2013 года выпуска вернули в России с 1 января 2018 года. То есть на новое оборудование и машины. В 2014 году его отменяли, стимулируя таким образом бизнес к модернизации.
Племрепродуктор "Тимирязевский" из Мамонтовского района вложил миллионы в перевооружение и модернизацию в 2015-2017 годах: купил новые тракторы, комбайны, оборудование для первичной обработки зерна. На 1 января 2018 года остаточная стоимость этого имущества (именно на нее начисляется налог) составляла чуть более 100 млн рублей. И теперь "Тимирязевскому" придется заплатить более 1,2 млн рублей дополнительного налога, рассказал один из владельцев хозяйства, депутат АКЗС Анатолий Вытоптов.
И это на фоне рухнувших цен на зерно. Весь урожай хозяйства 2017 года лежит на складах – предлагаемые закупочные цены ниже его себестоимости.
По данным altapress.ru, более крупным предприятиям края, в том числе аграрным, придется платить и по 10 млн, и по 15 млн рублей нового налога.
Краевые депутаты, в числе которых Вытоптов, Вадим Смагин ("Бочкари"), Александр Демин ("Агро-Стандарт"), Александр Траутвейн (хозяйство им. Титова) и другие обсуждали этот вопрос, рассказали источники altapress.ru. Они проводили рабочие группы, обращались в правительство края с просьбой рассмотреть вопрос о введении льготы — ведь Налоговый кодекс дает право регионам уменьшать ставку вплоть до ее аннулирования. Но такое решение не принято.
По неофициальным данным, поступления в бюджет края от данного налога могут составить до 800 млн рублей в год. Для региона с дефицитным бюджетом — большая подмога.
Для бизнеса это значит, что срок окупаемости уже запущенных инвестпроектов удлинится.
"Бизнес замер, перестал инвестировать в развитие, потому что не ясно, что будет дальше и сохраняться ли правила игры", - рассказал altapress.ru один из бизнесменов, работающих в аграрном секторе.
Некоторые регионы ввели льготу
- Владимирская, Ивановская и Липецкая области — оставили 0% на 2018 год, но в 2019 введут 1,1%.
- Вологодская область — налог не платят компании, инвестирующие в объекты основных средств, у остальных — 1,1%.
- Ленинградская область и Санкт-Петербург — сохранили на 2018 год льготу для имущества, с момента выпуска которого прошло не больше трех лет.
- Пензенская и Тульская области — ввели льготную ставку 0,55% (последняя -только на 2018 год).
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