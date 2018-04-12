Алтайский бизнес заплатит дополнительные миллионы по новому налогу

Налог на движимое имущество моложе 2013 года выпуска вернули в России с 1 января 2018 года. То есть на новое оборудование и машины. В 2014 году его отменяли, стимулируя таким образом бизнес к модернизации.

Племрепродуктор "Тимирязевский" из Мамонтовского района вложил миллионы в перевооружение и модернизацию в 2015-2017 годах: купил новые тракторы, комбайны, оборудование для первичной обработки зерна. На 1 января 2018 года остаточная стоимость этого имущества (именно на нее начисляется налог) составляла чуть более 100 млн рублей. И теперь "Тимирязевскому" придется заплатить более 1,2 млн рублей дополнительного налога, рассказал один из владельцев хозяйства, депутат АКЗС Анатолий Вытоптов.

И это на фоне рухнувших цен на зерно. Весь урожай хозяйства 2017 года лежит на складах – предлагаемые закупочные цены ниже его себестоимости.

По данным altapress.ru, более крупным предприятиям края, в том числе аграрным, придется платить и по 10 млн, и по 15 млн рублей нового налога.

Краевые депутаты, в числе которых Вытоптов, Вадим Смагин ("Бочкари"), Александр Демин ("Агро-Стандарт"), Александр Траутвейн (хозяйство им. Титова) и другие обсуждали этот вопрос, рассказали источники altapress.ru. Они проводили рабочие группы, обращались в правительство края с просьбой рассмотреть вопрос о введении льготы — ведь Налоговый кодекс дает право регионам уменьшать ставку вплоть до ее аннулирования. Но такое решение не принято.

По неофициальным данным, поступления в бюджет края от данного налога могут составить до 800 млн рублей в год. Для региона с дефицитным бюджетом — большая подмога.

Для бизнеса это значит, что срок окупаемости уже запущенных инвестпроектов удлинится.

"Бизнес замер, перестал инвестировать в развитие, потому что не ясно, что будет дальше и сохраняться ли правила игры", - рассказал altapress.ru один из бизнесменов, работающих в аграрном секторе.

Некоторые регионы ввели льготу