К чему может привести повышение НДФЛ на 2%

1. Удар по работникам

Бухгалтеры и руководители компаний говорят: повышение негативно ударит по работникам в первую очередь. Из их зарплаты вычтут налог большего объема. Это будет касаться тех случаев, когда работодатель не захочет увеличивать свой фонд оплаты труда на 2%.

Предположим, работнику начисляется зарплата в 25 тыс. рублей. Сейчас с нее удерживается налог в сумме 3250 рублей (13%), человек получает на руки 21 750 рублей. В случае повышения НДФЛ чистыми ему выплатят только 21 250 рублей. Разница за год составит 6 тыс. рублей.

Возможные последствия:

падение уровня жизни людей,

трения между работниками и работодателями в связи с размером выплачиваемой на руки зарплатой,

миграция работников — люди начнут искать работу, где лучше платят.

Аркадий Дворкович,

вице-премьер правительства РФ: — Я не думаю, что разница между 13 и 15% такова, чтобы люди побежали сразу в другие юрисдикции <...>. Ничего страшного я в этом не вижу. Мы жили с 13%-ным налогом достаточно долго, и если дополнительные два процентных пункта будут направляться, например, на здравоохранение, это точно будет в плюс. (Сказал 22 марта на встрече со студентами, источник — klerk.ru).

2. Удар по работодателям

В случае, если работодатель заинтересован в работнике, он сохранит ему размер зарплаты, выплачиваемой на руки. Но для предприятия это значит повышение фонда оплаты труда на те самые 2% (или расходов на определенных, наиболее ценных, сотрудников).

Сегодня "зарплатная" налоговая нагрузка на предприятия составляет 30,2%, включая страховые платежи в Пенсионный фонд, фонды медицинского и социального страхования.

3. Уйдет ли в тень?

Первые комментарии федеральных экспертов прогнозировали увод зарплат в тень. Однако местные предприниматели говорят, что вряд ли стоит ожидать серьезного расширения теневой зоны.

Юрий Фриц,

председатель совета Алтайского союза предпринимателей:

— 2%, скорее всего, не уведут зарплаты в тень. Скорее, те, кто и так платил часть зарплат "вчёрную", продолжат это делать. А вот для тех, кто подумывал стать "белыми", повышение НДФЛ станет аргументом не делать этого. Вы думаете предпринимателям нравится рисковать? Нет, многие хотели бы работать абсолютно честно. Но налоговая нагрузка ставит вопрос о выживании бизнеса как такового.

Какие еще изменения обсуждали на заседании правительства?

Отмена льготного НДС (на продовольствие, лекарства и детское питание)

Введение торгового сбора, его называют еще налогом с продаж

Замена льготной ставки НДС на прямые субсидии из бюджета для бедных семей, полный пересмотр системы выплаты пособий (объединение многочисленных выплат в единое универсальное пособие для бедных).

Источник: Ведомости