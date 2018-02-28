НДС-эксперимент: привилегии не платить налог лишилось сразу несколько отраслей экономики

Выплата НДС покупателями лома цветных и черных металлов и сырых шкур

Сразу расскажу о главном. Среди 500 принятых в прошлом году законов 335-ФЗ от 27.11.2017 года стоит особняком. Он объявил налоговыми агентами – плательщиками НДС – компании из отраслей, которые раньше были освобождены от уплаты этого налога.

Теперь фирмы, которые занимаются сбытом цветных и черных металлов, сплавов из них, алюминия, металлического лома и отходов и необработанных шкур животных, при покупке этих товаров платят НДС в бюджет. Это касается всех юридических лиц.

Пока что эта инициатива заявлена в качестве эксперимента. И я нисколько не сомневаюсь, что эксперимент пройдет удачно. Ведь его проводят не для того, чтобы проверить, насколько хорошо "впишется" в налоговую систему прямая уплата НДС от покупателей – налоговых агентов в бюджет, а для того, чтобы отработать технологию, алгоритмы, нормативную базу. В конце концов, нужно отточить и документооборот, чтобы это все коррелировало с АСК НДС – 2 (автоматической системой по контролю за уплатой налога на добавленную стоимость, версия 2) и ее надстройкой – СУР (системой управления рисками). Что касается последствий, то в первую очередь стоит подумать о будущем. Не сомневаюсь, что в следующем году эксперимент распространиться и на другие отрасли экономики. Так что бизнесменам стоит искать решения, как работать в условиях тотального контроля налоговой уже сейчас.

Проблема стоит остро, поэтому я подробно расскажу о всех новых правилах уплаты НДС на своем семинаре в Новосибирске

Расширен список сделок, не облагаемых НДС в 2018 году

К счастью, есть положительные изменения, к примеру, сделок, освобожденных от уплаты НДС, стало больше. Теперь в них входят следующие операции:

сделки по продаже медтехники;

продажа билетов в океанариумы;

обновление и замена госрезерва;

передача имущества в ОЭЗ;

услуги в аэропорту и на воздушном транспорте.

Льготы по НДС продлили

Нулевой НДС продлили для пассажирского авиатранспорта. Также льготы ввели для реэкспорта товаров. В этом отношении много нового и интересного появилось в 2018 году, советую присмотреться повнимательнее.

Уменьшили список операций, по которым нельзя сделать налоговый вычет.

Не слишком радостная новость – это то, что сделок, по которым можно получить налоговый вычет по НДС, стало меньше. Теперь субсидии и бюджетные инвестиции, которые были выделены компаниям, не подлежат вычету. Этот момент зафиксировали в п 2.1 ст. 170 НК РФ.

Изменили порядок учета НДС

В учете налога обязали разделять сделки – как облагаемые, так и не облагаемые НДС. Самое интересное, что способы разграничить все еще не оговорены, и налогоплательщикам придется действовать наобум. Об этом обязательно поговорим на семинаре, дам подробные разъяснения, как это делать.

Не НДСом единым

2017 год вновь выдался урожайным в плане новых законов, меняющих налоговую реальность. Бизнесменам дали инструмент для борьбы с блокировками счетов банками (470-ФЗ от 29.12.17 г.). Дробить бизнес (создавать группы компаний) благодаря новой ст. 54.1 НК РФ теперь нужно по другим правилам.

Изменений очень много: маркировка лекарственных средств, вот-вот примут закон о чипировании не только меховых изделий, но и трикотажа, то есть вообще всей одежды, уже принят закон о маркировке обуви.

И очень важный момент – ужесточают субсидиарную ответственность. Сотрудники налоговой всеми силами будут забирать активы собственников и сотрудников компаний, тех, кто влиял на нее или получал выгоду в счет налогов.

Обо всех изменениях в законодательстве, о том, как сохранить активы и законно снизить налоги компании Владимир Туров расскажет на семинаре-практикуме "Законное снижение налогов без обнала и защита активов в условиях 2018 года", который пройдет 5-6 марта в Новосибирске.

Подробнее: в-туров.рф или по телефону (383) 2-380-380

Организатор: ЮК "Туров и Побойкина-Сибирь"