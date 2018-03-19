В России появятся новые налоги

Часть неналоговых платежей будет внесена в Налоговый кодекс несмотря на сопротивление значительной части бизнес-сообщества. Так, уплату утилизационного и экологического сборов теперь будет контролировать Федеральная налоговая служба.
Вопрос о регулировании неналоговых платежей будет решен в правительстве в ближайшее время, пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление первого вице-премьера Игоря Шувалова.
Минфин предлагает включить их в Налоговый кодекс в виде отдельной главы. При этом предложение перенести неналоговые платежи, коих в России насчитывается от 30 до 50, под ответственность ФНС, взволновало представителей бизнеса, которые высказали опасения о росте административной и налоговой нагрузки.
Игорь Шувалов заверил, что эта инициатива будет активно обсуждаться с объединениями промышленников и предпринимателей. "Мы сами понимаем свою ответственность, поскольку это в том числе и характер инвестиционного предпринимательского климата", — заметил он, пишет ura.ru.
По словам источника в правительстве, в Налоговый кодекс собираются внести шесть неналоговых платежей, близких к налогам. Частично это может произойти уже в текущем году. Предполагается, что таким образом повысится предсказуемость изменения их размера — они будут регулироваться по правилам налогового законодательства.
Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил издать для неналоговых платежей отдельный закон, сообщала "Национальная служба новостей". Он отмечал, что их не контролирует ни Счетная палата, ни министерства.
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