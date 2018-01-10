В Минприроды предложили ввести утилизационный сбор за пепельницы

Глава Минприроды Сергей Донской намерен добиваться расширения перечня отходов, требующих обязательной утилизации. Эти отходы будут облагаться утилизационным сбором, Донской предлагает включить в их число упаковку сигарет и пепельницы.
"У нас есть перечень отходов, которые попадают в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Исходя из этого, туда не только отходы попадут, но, я думаю, и пепельницы", — заявил он РБК.
Министерство будет добиваться расширения перечня продуктов, которые относятся к системе расширенной ответственности производителя по утилизации произведенной продукции.
"В 2015 году, когда принимался документ, был кризисный год, когда были введены многие ограничения. Поэтому тогда перечень сборов был короткий, ставки тоже не очень высокие. Сейчас перечень расширяется, ставки увеличиваются, и это будет и дальше продолжаться, потому что есть и поручение президента о том, чтобы развивать вторичную переработку отходов", — пояснил Донской, пишет polit.ru.
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