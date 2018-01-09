Россиянам запретили выбрасывать окурки из окон автомобилей и поездов

Особое внимание в поправках уделяется защите от огня охранных зон железных дорог, а также территорий, прилегающих к автомобильным дорогам. Помимо окурков, во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу.

Другая норма запрещает курение (за пределами специально оборудованных мест) лицам, находящимся во время уборки зерновых культур и заготовки кормов "в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы".

Еще одна поправка запрещает складировать сено, солому и дрова в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи и на расстоянии менее 15 м от оси линий связи.



Кроме того, в ходе уборочных работ запрещено использовать автомобили и другую технику без искрогасителей и огнетушителей.