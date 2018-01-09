Россиянам запретили выбрасывать окурки из окон автомобилей и поездов

Дмитрий Медведев утвердил поправки в Правила противопожарного режима. Документ был подписан еще 30 декабря 2017 года, а 8 января 2018 года появился на сайте правительства. В нем, в частности, появилась норма, запрещающая выбрасывать окурки и горящие спички из окон поездов и автомобилей, пишет РБК.
Особое внимание в поправках уделяется защите от огня охранных зон железных дорог, а также территорий, прилегающих к автомобильным дорогам. Помимо окурков, во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу.
Другая норма запрещает курение (за пределами специально оборудованных мест) лицам, находящимся во время уборки зерновых культур и заготовки кормов "в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы".
Еще одна поправка запрещает складировать сено, солому и дрова в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи и на расстоянии менее 15 м от оси линий связи.
Кроме того, в ходе уборочных работ запрещено использовать автомобили и другую технику без искрогасителей и огнетушителей.
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