В России запретили жечь костры и траву у дорог

Россиянам запретили жечь траву, разводить костры и сжигать хворост в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог и путепроводов. Об этом говорится в новой редакции правил противопожарного режима.

Документ утвердило правительство и 8 января опубликовало на своем сайте. Правила также устанавливают требование к хозяевам участков, расположенных в границах населённых пунктов и дачных объединений регулярно убирать мусор и косить траву на территории.