В России запретили жечь костры и траву у дорог

Россиянам запретили жечь траву, разводить костры и сжигать хворост в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог и путепроводов. Об этом говорится в новой редакции правил противопожарного режима.
Документ утвердило правительство и 8 января опубликовало на своем сайте.
Правила также устанавливают требование к хозяевам участков, расположенных в границах населённых пунктов и дачных объединений регулярно убирать мусор и косить траву на территории.
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