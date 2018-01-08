В России запретили жечь костры и траву у дорог

Вчера, 15:56.
Жизнь

Россиянам запретили жечь траву, разводить костры и сжигать хворост в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог и путепроводов. Об этом говорится в новой редакции правил противопожарного режима.

Костер. Огонь.
Костер. Огонь. Фото: СС0.

Документ утвердило правительство и 8 января опубликовало на своем сайте.

Правила также устанавливают требование к хозяевам участков, расположенных в границах населённых пунктов и дачных объединений регулярно убирать мусор и косить траву на территории.

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