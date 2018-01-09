В Тюмени возбудили уголовное дело после жуткого пожара в многоэтажке

В Тюмени произошел масштабный пожар в девятиэтажном доме. 8 января на улице Олимпийской, 4 загорелась квартира на восьмом этаже. Огонь быстро распространился вниз, а потом на крышу. Пламенем была охвачена практически половина здания, сообщает местный портал ng72.ru. Следователи считают, что это был поджог.
На момент прибытия первых подразделений МЧС горел утеплитель на торце здания с первого по седьмой этажи. По данным ГУ МЧС по Тюменской области, в результате пожара погиб один человек. Еще один жилец дома попал в больницу с отравлением продуктами горения.
Огнеборцам пришлось эвакуировать 160 жителей дома, еще 24 человека удалось спасти. Пострадавших жильцов разместили в гостинице. Пожару присвоили второй уровень сложности, его площадь составила около 1 500 кв. м. Огонь тушили 24 ед. техники и 110 человек.
СУ СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело по признакам поджога. По мнению следователей, кто-то умышленно затеял пожар.
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