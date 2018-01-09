В Тюмени возбудили уголовное дело после жуткого пожара в многоэтажке

Пожар в тюменской многоэтажке. Фото: Cot Tom в vk.com/incident_tmn. Пожар в тюменской многоэтажке. Фото: Cot Tom в vk.com/incident_tmn. Пожар в тюменской многоэтажке. Фото: Cot Tom в vk.com/incident_tmn. Пожар в тюменской многоэтажке. Фото: Cot Tom в vk.com/incident_tmn. Пожар в тюменской многоэтажке. Фото: Ангелина Галецкая в vk.com/incident_tmn. Пожар в тюменской многоэтажке. Фото: Алина Великая в vk.com/incident_tmn. Тушение пожара. Фото: 72.mchs.gov.ru. Тушение пожара. Фото: 72.mchs.gov.ru. Тушение пожара. Фото: 72.mchs.gov.ru. Тушение пожара. Фото: 72.mchs.gov.ru.

На момент прибытия первых подразделений МЧС горел утеплитель на торце здания с первого по седьмой этажи. По данным ГУ МЧС по Тюменской области, в результате пожара погиб один человек. Еще один жилец дома попал в больницу с отравлением продуктами горения.

Огнеборцам пришлось эвакуировать 160 жителей дома, еще 24 человека удалось спасти. Пострадавших жильцов разместили в гостинице. Пожару присвоили второй уровень сложности, его площадь составила около 1 500 кв. м. Огонь тушили 24 ед. техники и 110 человек.

СУ СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело по признакам поджога. По мнению следователей, кто-то умышленно затеял пожар.