Зачем около железной дороги делают широкие насыпи?

Евгений из Барнаула интересуется: "На участке железной дороги между Барнаулом и Новоалтайском с двух сторон насыпают гравий. Я так понимаю, что это противопожарная полоса. Зачем делать ее такой широкой?"
В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги рассказали:
— Согласно действующим нормативным актам и требованиям проектов железной дороги откос насыпи должен формироваться в масштабе 1х1,5 м. Таким образом, например, если высота насыпи согласно проекту данного участка составляет пять метров, то ее длина должна быть 7,5 метров.
Кроме того, в отдельных случаях в пределах полосы отвода железной дороги длину насыпи увеличивают в противопожарных целях, чтобы уберечь железнодорожное полотно от возгорания травы, а также для поддержания эстетического вида.
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