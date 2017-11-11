Зачем около железной дороги делают широкие насыпи?

— Согласно действующим нормативным актам и требованиям проектов железной дороги откос насыпи должен формироваться в масштабе 1х1,5 м. Таким образом, например, если высота насыпи согласно проекту данного участка составляет пять метров, то ее длина должна быть 7,5 метров.

Кроме того, в отдельных случаях в пределах полосы отвода железной дороги длину насыпи увеличивают в противопожарных целях, чтобы уберечь железнодорожное полотно от возгорания травы, а также для поддержания эстетического вида.