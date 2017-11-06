Что делать, если пенсионные накопления перевели в НПФ без вашего ведома?

Прежде всего необходимо обратиться в ближайшее отделение ПФР и подать письменное заявление-жалобу в свободной форме. Специалисты ПФР разъяснят ваши права по управлению пенсионными накоплениями и по переводу ваших пенсионных средств обратно в ПФР или НПФ, который вы выбрали ранее. Помимо этого рекомендуем написать заявление с претензией в НПФ, в который ваши средства были переведены без вашего согласия. НПФ обязан проинформировать вас, на основании чего это произошло. В частности, НПФ должен располагать договором с вами о переводе ваших пенсионных накоплений в НПФ. Необходимо запросить его копию.

Также можно направить письменную жалобу в Пенсионный фонд РФ по адресу: 119991, Москва, ул. Шаболовка, 4, или на официальный сайт www.pfrf.ru.

Если вы хотите, чтобы ваши средства были переведены обратно, необходимо написать соответствующее заявление о переводе средств. Если вы хотите сменить НПФ и перевести в него ваши пенсионные накопления, то, помимо заявления, вам необходимо предварительно заключить соответствующий договор с этим НПФ. Бланк заявления можно получить в отделениях ПФР или скачать с сайта ПФР. Ваши средства будут переведены в марте следующего года.

Для того, чтобы уже в этом году вернуть обратно пенсионные накопления, необходимо подать иск в суд на НПФ. Такой иск можно подать по месту жительства с требованием к НПФ перевести накопительную часть вашей будущей пенсии обратно в ПФР или НПФ, который прежде управлял вашими пенсионными накоплениями.