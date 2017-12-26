Российскую пенсионерку во время курения на балконе снесло ураганом в сугроб

Инцидент произошел в Шахтерске. 70-летняя бабушка вышла на балкон покурить. В этот момент порыв ветра сбросил ее вниз. Пенсионерке повезло — она упала в мягкий сугроб, пишут "Вести".

Но на этом "приключения" курильщицы не закончились. Скорая помощь не смогла подъехать к дому, поэтому пострадавшую везли в больницу в ковше погрузчика. Сейчас пожилая женщина находится в отделении ЦРБ Углегорска с травмами.

На Сахалине уже два дня бушует мощный циклон, скорость ветра достигает ураганных 40 метров в секунду. Закрыта паромная переправа, аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде. С нескольких домов сорвало крышу, повалило новогодние елки. Десятки населенных пунктов остаются без электричества.